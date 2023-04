Des passages jugés offensants dans les romans d'Agatha Christie vont être réécrits

Les éditions du Masque, qui publient les œuvres d’Agatha Christie, ont annoncé qu’elles vont suivre l’initiative menée par les éditions internationales de l’auteure britannique concernant la réécriture de passages de ses romans jugés offensants.

Crédit : Jelena990/ iStock

En 2020, la version française des Dix petits nègres était rebaptisée Ils étaient dix. Se faisant, la France devenait l’un des derniers pays à réviser, à son tour, le titre péjoratif du livre vendu à 100 millions d’exemplaires dans le monde.

Trois ans plus tard, ce sont les passages de romans racontant les aventures d'Hercule Poirot et Miss Marple, qui s’apprêtent à être révisés, comme le rapportait fin mars The Telegraph.

Ainsi, ce sont des romans publiés initialement entre 1920 et 1976 qui vont subir des réécritures de la part de l'éditeur français.

La réécriture de romans : d'Agatha Christie à Roald Dahl

Crédit : Jack Taylor/ AFP

« Les traductions françaises de l’œuvre d’Agatha Christie font l’objet de révisions habituelles et intègrent au fil des années les corrections demandées par Agatha Christie Limited [qui gère l'oeuvre de l’auteure,ndlr], s’alignant ainsi sur les autres éditions internationales », justifient les éditions du Masque.

Suite à un examen par un comité de lecture, la décision avait été prise de changer, supprimer ou réécrire certains passages jugés dégradants et répréhensibles. Par exemple, le physique ou l’origine de personnages étrangers ont été réécrits, voire supprimés, chez nos voisins britanniques.

Comme le rapportent The Telegraph et nos confrères du Parisien, dans le roman La Mystérieuse Affaire de Styles (1920), Hercule Poirot fait allusion à un personnage par ces mots : « un Juif, bien sûr ».

Agatha Christie n’est pas la seule auteur(e) dont les romans subissent des changements. Outre-Manche, ceux de Roald Dahl avaient été réécrits afin de retirer des références au poids, à la santé mentale, au racisme ou à la violence. Mais face à la gronde des Britanniques, son éditeur, Puffin UK, avait précisé que la version originale des œuvres serait toujours disponible.