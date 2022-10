Emily in Paris saison 3 : date de sortie, casting, bande-annonce... tout ce qu'il faut savoir

Juste après la diffusion de la deuxième saison d’Emily in Paris, en décembre 2021, Netflix a annoncé que la série aurait bien une troisième saison (et même une quatrième). Voilà tout ce qu’il faut savoir.

À voir aussi

Dès sa sortie sur Netflix en octobre 2020, la première saison d’Emily in Paris a rencontré un succès fulgurant. En vingt-huit jours seulement, la série créée par Darren Star (également à l’origine de Sex and the City) a été visionnée dans 58 millions de foyers dans le monde. De quoi en faire la comédie la plus populaire de l’année sur la plateforme de streaming… qui n’a pas hésité à renouveler la série pour une deuxième saison. Ains, en décembre 2021, les téléspectateurs retrouvaient Lily Collins dans le rôle d’Emily Cooper. Et les aventures de l’Américaine à Paris sont loin d’être terminées puisque Netflix a décidé de prolonger la série pour une troisième saison… et même une quatrième. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 d’Emily in Paris.

Emily in Paris : Netflix a promis une troisième et une quatrième saison / Crédit : Netflix

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 d’Emily in Paris : date de sortie

En juin dernier, Lily Collins et le reste du casting ont démarré le tournage de la troisième saison d’Emily in Paris. À Paris donc, mais aussi en Provence où se déroulera une partie de l’intrigue de la nouvelle saison. En septembre, Netflix a annoncé la sortie des nouveaux épisodes avant la fin de l’année. Un cadeau de Noël en avance pour les abonnés de la plateforme de streaming : la date de sortie exacte est mercredi 21 décembre 2022. Au total, 10 nouveaux épisodes seront dévoilés (comme les saisons précédentes). La date sortie de la saison 4 n’a pas encore été annoncée.

La saison 3 d’Emily in Paris sera disponible sur Netflix mercredi 21 décembre / Crédit : Netflix

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 d’Emily in Paris : casting

Au casting de la saison 3 d’Emily in Paris, on retrouvera évidemment Lily Collins dans le rôle d’Emily Cooper. Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), Camille Razat (Camille), William Abadie (Antoine Lambert), Kate Walsh (Madeline Wheeler), Jean-Christophe Bouvet (Pierre Cadault), Charles Martins (Mathieu Cadault), Kevin Dias (Benoît), Jin Xuan Mao (Étienne), Lucien Laviscount (Alfie) ainsi que Alice Révérend (Natalie) seront également de retour. Il devrait également y avoir de nouveaux arrivants. On sait déjà que Valentin Duclaux, vu dans Plus belle la vie et Ici tout commence, rejoindra le casting. Pour le moment, aucune information sur son personnage n’a été donnée.

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 d’Emily in Paris : bande-annonce

Aucune bande-annonce ou teaser de la troisième saison d’Emily in Paris n’a été dévoilé (pour l’instant), mais, en septembre dernier, Netflix a publié sur les réseaux sociaux les premières images du tournage. On y voit Lily Collins (Emily Cooper) dans des tenues toujours plus tendances ; Philippe Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Samuel Arnold (Julien) et Bruno Gouery (Luc) devant la plaque de la nouvelle agence de communication de mode créée par l’ancienne directrice de Savoir ; ainsi que Camille Razat (Camille), Ashley Park (Mindy Chen) ainsi que Lucien Laviscount (Alfie).

Les premières images de la saison 3 d’Emily in Paris / Crédit : Twitter

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 d’Emily in Paris : intrigue

Attention spoilers. À la fin de la deuxième saison, Emily Cooper se retrouve face à un dilemme : rester à Paris pour travailler dans la nouvelle agence de mode Sylvie Grateau ou rentrer à Chicago où une promotion au sein de Savoir l’attend. C’est sur ce choix décisif que devrait s’entamer la troisième saison. Emily est également au coeur d’un triangle amoureux, pour ne pas dire quatuor. Le britannique Alfie, qu’elle a rencontré lors de ses cours de français, lui a proposé d’entamer une relation à distance avant de retourner à Londres, mais elle a toujours des vues sur son charmant voisin Gabriel… qui a cependant renoué avec son ex-Camille. Ça promet !