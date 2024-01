Il découvre après 2 ans de relation que sa compagne est une star internationale

Ce n’est que très récemment qu'un homme a découvert que sa femme était en fait une personnalité connue à travers le monde entier.

Kaley Cuoco est bien connue des amateurs de séries. En effet, l’actrice américaine a interprété Penny Hofstadter dans la sitcom à succès The Big Bang Theory. Durant 12 saisons diffusées entre 2007 et 2019, Kaley Cuoco est apparue dans presque tous les épisodes puisqu’elle est l’un des personnages principaux.

La série a été un succès outre-Atlantique et rassemblait en moyenne 14 millions de téléspectateurs. The Big Bang Theory connaît également un joli succès à l'international et notamment en France où elle est toujours diffusée.

De quoi mettre sur le devant de la scène ses acteurs principaux : Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg et donc Kaley Cuoco. Malgré tout ce succès, il y a un proche de l’actrice qui n’était pas au courant de sa notoriété.

The Big Bang Theory. Crédit photo : CBS

Il apprend la notoriété de sa compagne dans la rue !

L’actrice américaine, que l’on a vu récemment dans la série The Flight Attendant, est en couple avec l’acteur Tom Pelphrey. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en mai 2022 et filent depuis le parfait amour. Ils ont accueilli leur premier enfant en mars 2023 et tout semble aller pour le mieux entre celle que les fans surnomment Penny et l’acteur de Ozark (il y joue Ben Davis).

Pourtant, Tom Pelphrey n’avait jusqu’à récemment aucune idée de la notoriété de sa compagne. C’est la drôle d’histoire à peine croyable qu’il a révélée au média allemand Filmstarts. L’acteur révèle qu’il ne comprenait pas pourquoi Kaley Cuoco était souvent reconnue dans la rue et que les passants l’appelaient Penny.

Face à cette interrogation, l’actrice a dû expliquer à son compagnon les raisons de cette notoriété. Pour s’expliquer, Tom Pelphrey précise avoir vécu dans un coin perdu des États-Unis où il était coupé de tout.