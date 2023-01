Harry Potter : 15 raisons qui prouvent que tu es un Poufsouffle

Tu n’es pas ambitieux et provocateur comme un Serpentard ? Tu n’es pas non plus courageux et déterminé comme un Gryffondor ? Ton truc, c’est plutôt la loyauté et la gentillesse ? Alors, tu es surement un Poufsouffle. La preuve en quinze points !

À voir aussi

Dans la saga Harry Potter (qu’il s’agisse des livres de J.K. Rowling ou des adaptations en films), l’action se déroule la plupart du temps à Poudlard, école de sorcellerie située en Écosse où se forment les sorciers et sorcières britanniques à la magie, à l’instar d’Harry Potter (joué par Daniel Radcliffe), Hermione Granger (Emma Watson) et Ron Weasley (Rupert Grint). L’école de Poudlard a été construite au Xème siècle par les quatre plus grands sorciers de l’époque : Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. Poudlard est divisé en quatre maisons qui portent chacune le nom d’un des fondateurs de l’école. Quand les élèves de première année arrivent, ils participent à la cérémonie de la répartition. C’est-à-dire que le Choixpeau magique leur attribue une maison pour leur scolarité en fonction de leur personnalité.

Harry Potter : Gryffondor, la maison des héros

Gryffondor est la maison dans laquelle sont envoyés Harry Potter (qui a un peu incité le Choixpeau magique qui l’aurait bien vu à Serpentard), Hermione Granger et Ron Weasley. Elle valorise le courage, la hardiesse, la bravoure ou encore la détermination.

Fondateur de la maison : Godric Gryffondor

Emblème sur le blason de la maison : le lion

Couleurs de la maison : le rouge et l’or

Elèves célèbres de la maison : Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Harry Potter

«Si vous allez à Gryffondor

Vous rejoindrez les courageux,

Les plus hardis et les plus forts

Sont rassemblés en ce haut lieu.»

- Chanson du Choixpeau magique

Harry Potter aurait pu être à Serpentard, mais il a demandé au Choixpeau magique de l’envoyer à Gryffondor / Crédit image : Warner Bros.

Harry Potter : Serpentard, la maison des méchants

Serpentard est la maison par laquelle est passé Tom Jedusor (aka Voldemort) quand il était à Poudlard. C’est aussi la maison qui a accueilli le plus de mages noirs. Serpentard valorise la grandeur, la ruse, l’ambition ou encore la fierté.

Fondateur de la maison : Salazar Serpentard

Emblème sur le blason de la maison : le serpent (car Salazar parlait Fourchelang)

Couleurs de la maison : le vert et l’argent

Elèves célèbres de la maison : Voldemort, Bellatrix Lestrange

«Vous finirez à Serpentard

Si vous êtes plutôt malin,

Car ceux-là sont de vrais roublards

Qui parviennent toujours à leurs fins.»

- Chanson du Choixpeau magique

Drago Malefoy, ennemi numéro 1 de Harry Potter à Poudlard, est un Serpentard / Crédit image : Warner Bros.

Harry Potter : Serdaigle, la maison des intellos

Le Choixpeau magique a un temps envisagé d’envoyer Hermione Granger à Serdaigle, avant de l’intégrer à la maison Gryffondor. Il faut dire que Serdaigle est la maison qui valorise l’intelligence, la sagesse, la créativité, l’originalité et la curiosité, autant de qualité qui peuvent être associée à la sorcière.

Fondateur de la maison : Rowena Serdaigle

Emblème sur le blason de la maison : l’aigle

Couleurs de la maison : le bleu et le bronze

Elèves célèbres de la maison : Ignatia Wildsmith, Perpétua Francourt

«Si vous êtes sage et réfléchi

Serdaigle vous accueillera peut-être

Là-bas, ce sont des érudits

Qui ont envie de tout connaître.»

- Chanson du Choixpeau magique

Cho Chang, petite amie de Cedric Diggory dont Harry Potter est amoureux, fait partie de la maison Serdaigle / Crédit image : Warner Bros.

Harry Potter : Poufsouffle, la maison des gentils

Poufsouffle est la maison la moins mise en avant dans les livres et les films Harry Potter, pourtant, elle est peuplée de gentils. Elle valorise la loyauté, la patience, le goût du travail acharné, la tolérance et l’honnêteté. Poufsouffle est la maison de Poudlard dont le nombre d'élèves étant devenus des mages noirs est le plus faible.

Fondateur de la maison : Helga Poufsouffle

Emblème sur le blason de la maison : le blaireau

Couleurs de la maison : le jaune et le noir

Elèves célèbres de la maison : Norbert Dragonneau, Professeur Chourave, Cedric Diggory

«Si à Poufsouffle vous allez,

Comme eux vous s'rez juste et loyal

Ceux de Poufsouffle aiment travailler

Et leur patience est proverbiale.»

- Chanson du Choixpeau magique

Helga Poufsouffle, fondatrice de Poudlard / Crédit image : Warner Bros.

Harry Potter : 15 raisons qui prouvent que tu es un Poufsouffle

Si tu n’es pas courageux et déterminé (voire imprudent) comme un Gryffondor ; fier et ambitieux, sans oublier méchant, comme un Serpentard ; ou intello comme un Serdaigle, alors tu es certainement un Poufsouffle (ou Hufflepuff en VO), comme Pomona Chourave ou Cédric Diggory, qui était carrément capitaine de l’équipe de quidditch de la maison. Et voici une liste de 15 raisons qui le prouvent.

Raison n°1 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Ta principale qualité est la loyauté. C’est aussi l’une des valeur principale de la maison Poufsouffle, ça tombe bien.

Raison n°2 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu ne sais pas (du tout) mentir. Le Choixpeau magique t’as surement envoyé à Hufflepuff (Poufsouffle pour les bilingues), maison dans laquelle l’honnêteté et la sincérité sont les valeurs principales.

Raison n°3 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu n’aimes pas te faire remarquer. Les élèves de Poufsouffle sont réputé pour leur modestie et leur discrétion. Pas du genre m’as-tu-vu, comme Harry Potter et ses petits copains de Gryffondor.

Raison n°4 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Ta couleur préférée est le jaune. À Poufsouffle, tu auras un écharpe jaune, couleur de la maison, ainsi que de nombreux accessoires ou décorations Harry Potter. Ou alors, tu auras un blaireau dessiné sur ton sweat.

Comme Cédric Diggory, tu auras une écharpe jaune à Poudlard (et pleins d’autres vêtements et accessoires jaunes), plus stylé que l’écharpe rouge d’Harry Potter, non ? / Crédit image : Warner Bros.

Raison n°5 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu aimes la nature et les animaux. C’est l’une des qualités requises pour entrer à Poufsouffle.

Raison n°6 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu es quelqu’un de plutôt patient. Alors clairement, tu n’es ni un Gryffondor, ni un Serpentard, ni un Serdaigle, mais bien un Poufsouffle.

Raison n°7 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu n’aime (vraiment) pas les méchants. Donc, tu as horreur des élèves de Serpentard et tu as ta place avec les gentils, à Poufsouffle, qui ont pour qualité d’avoir le sens du bien et du mal.

Raison n°8 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu aimes cuisiner. À Poufsouffle, tu pourras apprendre de la meilleure. Helga Poufsouffle, fondatrice de la maison, était connu pour ses sorts relatifs à l’alimentation. Et c’est elle qui a élaboré la plupart des recettes servies lors des banquets à Poudlard.

Raison n°9 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu aimes les jeux. Sache que les Poufsouffle, malgré leur côté travailleur, sont aussi joueur. La preuve : pour accéder à leur salle commune, il faut taper au rythme des syllabes de Helga Poufsouffle sur le deuxième tonneau en partant du bas au milieu de la deuxième rangée dans les cuisines. Et, si tu te trompe, tu finis couvert de vinaigre. Marrant, non ? Et puis, c’est plus pratique que des clés que tu peux perdre.

Raison n°10 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu n’es pas du genre à jouer les héros. Plutôt à rester en retrait et à faire ce tu as à faire sans prendre de risque ? Tu es un Poufsouffle, sans hésiter.

Raison n°11 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu es passionné de botanique. Alors tu adoreras avoir pour directrice de la maison Poufsouffle Pomona Chourave, qui, comme son nom l’indique, est professeur de botanique à Poudlard.

Pomona Chourave, directrice de la maison Poufsouffle, dans la saga Harry Potter / Crédit image : Warner Bros.

Raison n°12 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu aimes le sport, mais pour le plaisir du jeu, pas la compétition. Ainsi, tu serais certainement choisi pour faire partie de l’équipe de Quidditch de Poufsouffle, pour laquelle, clairement, l’important est de participer, pas de gagner. Il faut dire que l’une des qualités des Poufsouffle est le fair-play.

Raison n°13 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu es un bosseur. Et c’est la qualité principale des Poufsouffle : ce sont des travailleurs.

Raison n°14 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu adores (aussi) la saga Twilight, et tu préfères Edward Cullen à Jacob Black. Tu as ta place à Poufsouffle, maison de Cédric Diggory, aka Robert Pattinson dans Harry Potter et la coupe de feu.

Cédric Diggory, capitaine de l’équipe de Quidditch des Poufsouffle, gagnant du trophée des trois sorciers (dans Harry Potter et la coupe de feu) / Crédit image : Warner Bros.

Raison n°15 qui prouve que tu es un Poufsouffle (pas comme Harry Potter) : Tu aimes grignoter la nuit. Tu es très certainement un Poufsouffle, dont la salle commune est juste à côté des cuisines de Poudlard. Pratique pour les petites faims nocturnes.

Harry Potter : 3 accessoires pour revendiquer ton appartenance à la maison Poufsouffle

1) Un sac en coton jaune au blason de la maison Poufsouffle

Prix : 14,95 euros sur cinereplica

2) Un bonnet à pompon Poufsouffle

Prix : 15,99 euros sur Amazon

3) Une écharpe jaune Poufsouffle

Prix : 24,95 euros sur Amazon