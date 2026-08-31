« Je défends le droit aux vannes » : Yann Barthès en remet une couche 2 mois après sa blague polémique sur la canicule

Alors que la France était frappée de plein fouet par la canicule, Yann Barthès et Quotidien ont fait une blague sur les personnes « vivent sous les toits ». Aujourd’hui, l’animateur se défend.

Une blague sur les fortes chaleurs qui est très mal passée dans Quotidien

Les Français se souviendront sûrement longtemps de cet été 2026 et de ses canicules suffocantes à répétition. Dès le mois de juin, les médias en faisaient la une de leur JT. Dans ce contexte, l’émission Quotidien s’était aussi saisie de l'actualité.

Dans une séquence qui a fait polémique, Yann Barthès a fait une blague qui est très mal passée auprès du public et des politiques. Le 24 juin, le présentateur affirmait dans l’émission que tout le monde était « logé à la même enseigne » face à la canicule avant d’ironiser sur un groupe de personnes.

« Non ! Il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que toutes les autres : il y a ceux qui vivent sous les toits. Et ils le précisent. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort car “j’habite sous les toits !” Tout le monde s’en fout ! », lançait-il.

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« Je ne suis pas con… »

Crédit photo : TMC

Rapidement, la séquence a fait le buzz, entraînant de vives critiques sur les réseaux sociaux. Deux mois plus tard et alors que Quotidien fait sa rentrée ce lundi 31 août, Yann Barthès s’est expliqué. Dans un entretien accordé à La Tribune, le présentateur précise qu’il s’agissait d’« une séquence d’humour qui ironisait au départ sur les micros-trottoirs des JT, comme on le fait depuis vingt ans ».

Cependant, il reconnaît que « ce magnéto n’a pas été compris, c’est donc qu’il était raté. Mais je défends le droit aux vannes, même ratées ». Yann Barthès regrette surtout le déferlement d’insultes et de haine reçu suite à la séquence ratée. En contrepartie, une pétition réclamant de couper la climatisation à Quotidien avait même été lancée, récoltant 30 000 signatures.

Séquence lunaire sur Quotidien où depuis son plateau climatisé, Yann Barthès se moque des personnes qui vivent sous les toits et nous explique que riches et pauvres sont égaux face à la canicule pic.twitter.com/DS2fZfPb82 — Mr. Propagande (@MrPropagande) June 24, 2026

Selon lui, les critiques sont légitimes, mais pas les messages haineux. « Ce climat me fait flipper. Je ne suis pas con au point d’ignorer que le réchauffement climatique aggrave les inégalités sociales », affirme-t-il. La polémique est-elle définitivement enterrée ?