Les six soeurs d'Ariel dans La Petite Sirène viennent d'être dévoilées et représentent la diversité féminine

Le remake en live action de La Petite Sirène sort dans un mois. Alors que la bande-annonce circule déjà sur le net, un poster présentant les six sœurs de l’héroïne vient d’être dévoilé.

Crédit : Disney

Pour son prochain film en prises de vue réelles, les studios Disney ont misé sur l’inclusivité. Lorsque le studio aux grandes oreilles a annoncé que la jeune actrice afro-américaine Halle Bailey incarnerait Ariel, de vives critiques ont émergé sur les réseaux sociaux, reprochant sa couleur de peau trop … noire.

Disney n’a que faire de ces critiques racistes et poursuit actuellement la promotion de son long-métrage. Une bande-annonce a d’ores et déjà été dévoilée ou on découvre notre héroïne, le prince Eric et la méchante Ursula.

Mais hier, ce sont les six sœurs d'Ariel qui ont été présentées au public.

Les six soeurs d’Ariel dévoilées dans un poster

Que seraient La Petite Sirène et Ariel sans les six sœurs qui l’accompagnent ? Si le remake de Disney a fait quelques changements, notamment dans ses chansons, pour s’adapter aux mœurs d’aujourd’hui, il a bien gardé ces personnages clés à qui il a donné un nouveau regard lorgnant sur l’inclusivité.

À l’instar de cette Ariel 2.0, les six sœurs représentent la diversité des femmes à travers le monde. Pour ce faire, le studio a misé sur des actrices (la plupart britanniques) aux origines diverses.

Crédit : Disney

On retrouve par exemple l’actrice d'origine indienne Simone Ashley (vue dans Les Chroniques des Bridgerton) dans la peau de Indira, la sœur aimante et bienveillante de la famille. Sienna King, d’origine sud-africaine, et qui incarne la stratège Tameka. Mais aussi Karolina Conchet, d’origine asiatique, qui joue Mala. Lorena Andrea joue Perla, Nathalie Sorrell joue Caspia et Kajsa Mohammar joue Karina.

Les six sœurs n’ont pas été montrées dans la bande-annonce. Pour les découvrir en chair et en os, il faudra patienter jusqu’au 24 mai prochain pour la sortie au cinéma.