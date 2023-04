IAM annonce son retour avec une grande tournée prévue pour 2024

Le groupe de rap légendaire va faire son retour sur scène l’année prochaine. C’est à cette occasion qu’il lancera son « HH History Tour », avec plus de 30 dates dans toute la France et à l’étranger.

Crédit : Thesupermat/ Wikipedia

La précédente tournée de IAM avait tourné court. La « Warrior Tour » devant promouvoir et célébrer leur dixième album en date, Yasuke, s’était déroulée en pleine pandémie. Difficile de s’amuser au son des interprètes de « Petit Frère » ou « Je danse le Mia » alors que les restrictions sanitaires étaient de mise.

Cette fois-ci, la fête devrait être encore plus belle et sans restriction. Le groupe marseillais a annoncé une tournée qui débutera le 3 février 2024 et qui passera par toute la France, mais aussi par le Luxembourg, la Belgique et la Suisse.

La billetterie est déjà ouverte pour ces 31 concerts qui seront répartis entre les mois de février et de mars.

Une tournée qui débute dans les Bouches-du-Rhône

Crédit : Radio France via Le Mouv'

Fidèle à la cité phocéenne, IAM commencera sa tournée à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône et la clôturera le 19 mars à Marseille, au Silo. Le groupe mené par Akhenaton retrouvera cette salle après son passage en 2021.

IAM passera aussi par la capitale dans les salles mythiques que sont le Bataclan, La Cigale et l’Olympia.

Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Kephren et Imhotep passeront aussi par Toulouse, La Rochelle, Rouen, Grenoble et Strasbourg.