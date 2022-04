Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 18 au 22 avril

Après un week-end de Pâques bien mérité, retour aux choses sérieuses avec le programme Netflix de cette semaine.

Vous avez peut-être bien profité du long week-end de Pâques qui s’offrait à vous pour regarder enfin vos séries et films sur Netflix en toute tranquillité. Sauf que cette semaine encore, Netflix propose des programmes riches et alléchants qui vous feront trépigner d’impatience. À commencer par la toute dernière saison de Better Call Saul. Ce sera en effet le moment de dire au revoir à Saul avant de trouver d’autres séries qui occuperont votre vie ensuite. Et pour cela, Netflix possède de la ressource.

Entre les séries animées, les séries de science-fiction, les films originaux mais surtout les documentaires, Netflix nous propose encore de beaux programmes en perspective. On fait le menu ci-dessous.

Séries

Better Call Saul (19 avril, final saison 6, partie 1)

Vous l’attendiez depuis deux ans, la saison finale de Better Call Saul débarque aujourd’hui sur la plateforme. Dernière tournée pour Saul Goodman qui poursuit ses aventures tumultueuses au Nouveau-Mexique. D’ailleurs, grosse surprise en vue pour les fans inconditionnels de Breaking Bad et de son spin-off puisqu'on raconte que Jesse Pinkman et Walter White pourraient faire leur apparition pour cette saison d’adieu.

Pacific Rim : The Black (19 avril, saison 2)

Taylor et Hayley reviennent avec leur jaeger pour une saison 2 qui semble plus alléchante que la précédente. Cette fois-ci, nos deux héros s’aventurent vers des chemins inquiétants, celui du territoire des sœurs. Après deux volets cinématographiques inégaux, Pacific Rim : The Black revisite l’univers des Kaijus dans une version animée sublime. Cette saison 2 promet de réserver encore plus d'affrontements entre les jaegers mais aussi plein d’autres surprises.

Poupée Russe (20 avril, saison 2)

La série américaine Poupée Russe, portée par Sharlto Copley est de retour pour sept nouveaux épisodes. À son arrivée sur Netflix en 2019, Poupée Russe était parvenue à créer la surprise en détournant les codes du genre boucle temporelle. L’histoire, alléchante, était décrite ainsi : « Nadia ne cesse de mourir et de revivre sa fête d'anniversaire. Prise au piège d'une boucle infernale, cette trentenaire n'a d'autre choix que de regarder la mort en face ». Moins science-fiction qu’elle n’y paraît, la série créée par Amy Poehler (Parks and Recreation) s’attarde finalement sur deux personnages, Nadia et Allan, afin d’explorer malignement leurs traumas. La série a su se renouveler pour cette saison 2 puisque les deux héros cabossés explorent de nouvelles contrées, en Europe.

Selling Sunset (22 avril, saison 5, émission)

Les belles et grandes maisons américaines sous le soleil californien vous font rêver ? Cela tombe bien, l’émission Selling Sunset est de retour pour sa cinquième saison. Aux côtés des agents immobiliers, partez à découverte de villas de luxe à Los Angeles afin de trouver la perle rare à des clients fortunés. Dépaysement garanti.

Yakamoz S-245 (20 avril, saison 1)

Si vous cherchez une série qui sort un peu de l’ordinaire et de la multitude de propositions d’outre-Atlantique, Yakamoz S-245 est peut-être faite pour vous. Tout droit venue de Turquie, la série mélange science-fiction et thriller apocalyptique : « Après une catastrophe naturelle, un chercheur biologiste en mission à bord d'un sous-marin se bat pour survivre avec l'équipage alors qu'une conspiration se dévoile ». Un premier teaser tout en tension est à découvrir et laisse présager une ambiance angoissante et claustrophobe. Plongez avec l’équipage dès le 20 avril sur Netflix.

Films

Le Tournant (20 avril)

Outre la série Gomorra, l’Italie recèle de modestes films comme Le Tournant. Nos amis transalpins arriveront mercredi avec ce film policier. Le pitch est décrit par Netflix comme ceci : « Un jeune qui vit reclus dans son monde pour éviter toute désillusion se lie d'une amitié insolite avec un dangereux voyou qui s'impose brusquement dans sa vie ». Si l’histoire semble des plus basiques, elle vaut surtout pour son duo de personnages embarqués dans une aventure risquée et pourquoi pas, une réelle amitié à naître à la fin.

Documentaires

Abercrombie & Fitch : Une marque sur le fil (19 avril)

Plusieurs fois pointée pour des controverses liées à la taille de leurs vêtements (la marque ne vend pas de produits au-dessus d’une certaine taille laissant penser qu’elle ne s’attarde que sur les silhouettes sveltes), aux écarts salariaux et à des méthodes de management plus que douteuses, la marque américaine se voit être l'objet d’un documentaire choc. « Ce documentaire retrace le phénomène A&F de la fin des années 90 au début des années 2000 et la façon dont la marque «des gens cool» a bâti son succès sur l'exclusion ». Des révélations face caméra d’anciens employés qui risquent de faire du bruit.

Oprah + Viola (22 avril)

Les Américains sont dingues d’Oprah Winfrey, la grande prêtresse de la télévision US, et cette dernière le leur rend bien puisque pour cet événement spécial de Netflix, la présentatrice a interviewé la grande Viola Davis. Un « entretien événement », annonce la plateforme dans le cadre de la promotion des mémoires de Viola Davis, « Finding Me ». Les fans de l’actrice de How to Get Away with Murder devraient y trouver leur compte dans ce documentaire de 48 minutes.