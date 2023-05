Atteinte d'une maladie rare, Céline Dion annonce une terrible nouvelle à ses fans

Si vous êtes une ou un fan invétéré(e) de Céline Dion (comme quelques millions d'autres personnes sur cette Terre) et que vous aviez prévu d'aller voir la chanteuse à l'un de ses prochains concerts, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer : ceux-ci n'auront pas lieu.

Inutile de revenir sur l'influence de Céline Dion au sein de la culture moderne : la chanteuse canadienne est tout simplement l'une des plus grandes stars de la musique et fidélise à elle seule des dizaines et des dizaines de millions de fans acharnés. Seulement voilà, aussi forte d'esprit soit-elle, elle est atteinte d'une maladie extrêmement rare : le syndrome de la personne raide (ou SPR dans le jargon).

Une maladie peu commune

Cette pathologie, qui ne touche qu'une personne sur un million, s'en prend directement au système nerveux central : elle entraîne alors une rigidité progressive du tronc et des membres, en plus de spasmes et de douleurs aiguës.

Céline Dion avait révélé son diagnostic l'année dernière, avant d'annuler tous ses concerts prévus en Europe entre février et juillet 2023. Elle devait toutefois poursuivre avec le Courage World Tour, une grande tournée mondiale (comme son nom l'indique) qui devait démarrer en 2023 pour s'arrêter en avril 2024.

Crédit photo : site officiel de Céline Dion

Le Courage Wolrd Tour annulé !

Mais malheureusement, il n'en sera rien non plus. La chanteuse a annoncé, sur ses réseaux sociaux, l'annulation pure et dure de tous les concerts prévus jusqu'à l'année prochaine. La raison est toujours la même et la star "poursuit son traitement" jusqu'à ce qu'elle soit prête à revenir sous le feu des projecteurs.

"Je suis désolée de vous décevoir… et bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas... et j'ai très hâte de vous revoir !"

https://t.co/ZUVWAhJ0uB pic.twitter.com/tcbXNICMcc — Celine Dion (@celinedion) May 26, 2023

Au total, ce sont donc une quarantaine de shows qui passent alors à la trappe, dont six étaient prévus (en un peu plus d'une semaine seulement !) à Paris, à La Défense Arena.

Pour rappel, le dernier concert de Céline Dion est daté à l'année 2020 : elle avait alors dû tout arrêter à cause de la pandémie… avant d'être diagnostiquée SPR. On lui souhaite évidemment le meilleur des traitements.