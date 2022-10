La série Dahmer de Netflix déjà détrônée par une autre histoire angoissante un mois après sa sortie

Sortie le 21 septembre dernier, la série centrée sur Jeffrey Dahmer a fait un carton sur Netflix. Seulement un mois après sa sortie, elle a déjà été détrônée par une autre série du même réalisateur.

Le 21 septembre, une nouvelle mini-série a été partagée sur Netflix : Dahmer - Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Comme son nom l’indique, ce programme réalisé par Ryan Murphy dévoile la vie de Jeffrey Dahmer, célèbre tueur en série.

La série retrace l’enfance difficile du serial killer, ses crimes jusqu’à sa condamnation. Ce programme a rapidement fait un carton sur Netflix car pendant un mois, il a fait partie du top 10 des contenus les plus visionnés sur la plateforme.

Crédit photo : Netflix

Mais tout va très vite sur Netflix, puisque cette mini-série s’est déjà fait détrônée par une autre, à peine un mois après sa sortie. Et le nouveau programme en question est du même réalisateur.

The Watcher fait un carton sur Netflix

La nouvelle série qui cartonne sur Netflix a également été réalisée par Ryan Murphy, célèbre pour ses séries d’horreur comme American Horror Story, Feud ou encore Ratched. Le nouveau programme intitué The Watcher est sorti sur la plateforme de streaming le 13 octobre dernier. En seulement quelques jours, ce contenu a détrôné l’histoire de Jeffrey Dahmer et se classe parmi les 10 programmes les plus vus.

Crédit photo : Netflix

The Watcher contient 7 épisodes et est inspiré d’une histoire vraie. La série retrace le fait divers qui a bouleversé les époux Broaddus. En 2014, le couple achète une maison dans le New Jersey, dans un quartier calme. Cependant, ils vont être victimes d’un corbeau qui va les observer et leur envoyer des lettres menaçantes.

Aujourd’hui, les enquêteurs ne savent toujours pas qui était cet inquiétant observateur. Pour cette raison, on ne sait pas si The Watcher aura une saison 2. A l’approche d’Halloween, n’hésitez pas à vous tourner vers ces programmes angoissants si vous voulez frissonner de terreur.