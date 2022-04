Moon Knight, la nouvelle série avec Oscar Isaac arrive le 30 mars sur Disney+

Le 30 mars prochain, soit dans un peu plus d’une petite semaine, nous pourrons enfin découvrir la nouvelle série originale estampillée des studios Marvel, Moon Knight. Ce super-héros, encore inédit sur écran, possède un petit quelque chose qui nous met d’ores et déjà l’eau à la bouche.

En janvier dernier, Disney dévoilait la toute première bande-annonce de sa nouvelle série Moon Knight. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette première et brève apparition de Steve Grant/ Marc Spector dans le trailer avait laissé une forte impression auprès des fans.

Dans ce court spot de 30 secondes, on y découvre un Oscar Isaac plus impliqué que jamais dans la peau d’un super-héros en devenir à l’identité trouble. Pas aussi connu que ses confrères du MCU comme Thor, Captain America ou Black Widow, Moon Knight laisse présager un monde « entre la réalité et les rêves ».

« Moon Knight raconte comment Steven Grant, employé discret dans une boutique de souvenirs, est soudain victime de pertes de mémoire et hanté par des visions d’une autre vie. Il découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage le même corps qu’un mercenaire, Marc Spector. Alors que l’étau se resserre sur Steven/ Marc, les deux hommes, plongés dans une aventure périlleuse parmi les puissants dieux d’Égypte, vont devoir trouver leur équilibre dans cette double identité », détaille le communiqué de Disney.

Moon Knight : un univers affirmé

Au côté de Oscar Isaac, on retrouve Ethan Hawke dans le rôle mystérieux du Dr Arthur Harrow qui lance à Steve/ Marc « Ça ne doit pas être facile ces voix dans ta tête. Le chaos est en toi. Accepte-le ».

Le casting ne s’arrête pas là, puisqu'on y retrouve May Calamawy (Layla El-Faouly), F. Murray Abraham dans la peau du Dieu Égyptien Khonsu, mais aussi notre regretté Gaspard Ulliel national en Anton Mogart/ Homme de minuit dans ce qui marque sa dernière apparition à l’écran.

Après les adaptations à succès Loki, Hawkeye ou WandaVision, Moon Knight s’annonce déjà comme une série très attendue qui promet un spectacle surprenant. À découvrir de toute urgence dès le 30 mars sur Disney+.

