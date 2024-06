Mort d'Anouk Aimée : quel était le vrai nom de la célèbre actrice française ?

L’actrice française Anouk Aimée est décédée ce mardi 18 juin 2024. L’icône de la Nouvelle Vague avait 92 ans.

Le cinéma français est en deuil. L’actrice Anouk Aimée, connue pour son rôle dans un «Un homme et une femme» de Claude Lelouch, est décédée ce mardi 18 juin 2024, à l’âge de 92 ans. C’est sa fille, Manuela Papatakis, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

«Avec ma fille, Galaad, et ma petite fille, Mila, nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le départ de ma maman Anouk Aimée», a-t-elle publié sur Instagram. «J'étais tout auprès d'elle lorsqu’elle s'est éteinte ce matin, chez elle, à Paris».

Depuis l’annonce de sa mort, plusieurs personnalités lui ont rendu hommage. C’est notamment le cas du réalisateur Claude Lelouch, qui a fait part de son admiration pour l’icône de la Nouvelle Vague sur le plateau de RTL :

«Anouk Aimée arrive dans ma vie, elle change ma vie. Elle change ma vie, elle est la première star avec Jean-Louis Trintignant à me dire oui. Et avec ce oui, ça va permettre de faire un film qui va faire rêver la terre entière. Donc, Anouk Aimée a fait rêver la terre entière avec sa voix, son sourire, son visage. Et j'espère que maintenant, elle va faire rêver les anges».

Crédit Photo : Sipa/Laurent Vu/Jean-Marc Haedrich

Anouk Aimée : une actrice de légende

Au cours de sa carrière, Anouk Aimée a tourné avec les plus grands. Parmi ses films les plus grands marquants, on peut citer «La dolce vita» de Federico Fellini, dans lequel elle donne la réplique à Marcello Mastroianni. À noter que le long-métrage a reçu la Palme d’or à Cannes en 1960.

Elle incarne une danseuse de cabaret dans l’inoubliable «Lola»de Jacques Demy en 1961. La comédienne retrouve le réalisateur Federico Fellini et l’acteur Marcello Mastroianni dans le film «Huit et demi», sorti en 1963.

Anouk Aimée accède à une notoriété internationale grâce à son rôle d’Anne Gauthier dans la trilogie «Un homme et une femme», avec Jean-Louis Trintignant. Ce rôle mythique lui permettra de recevoir un Golden Globe et une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice en 1967.

Au total, la muse de Claude Lelouch a joué dans plus de 70 films. Cette dernière a reçu un César pour l’ensemble de sa carrière en 2022.

Une comédienne engagée

Née Nicole Dreyfus le 27 avril 1932 à Paris, Anouk Aimée a grandi au sein d’une famille de comédiens. Alors que la Seconde Guerre mondiale est sur le point de commencer, la fillette est envoyée en Charente pour fuir les rafles de juives.

C’est dans ce contexte que Nicole adopte son second prénom et prend le nom de sa mère : Françoise Durand. C’est à l’âge de 14 ans que l’adolescente se fait repérer par un agent. Il lui propose alors un rôle dans «La Maison sous la mer». À l’époque, elle décide de se faire appeler Anouk Aimée après avoir suivi les conseils de Jacques Prévert.

Crédit Photo : Pathé

Vous l’ignorez peut-être, mais la star était engagée pour la protection de la nature et des animaux. Elle était une amie de la scientifique britannique Jane Goodall.

« Nous perdons une femme, une actrice, une amie des animaux, un talentueux symbole inoubliable qui me laisse orpheline d’elle », a déclaré l’actrice et la fondatrice Brigitte Bardot auprès de l’AFP.