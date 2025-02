Cette vidéo de 10 secondes est la plus likée de l'histoire de TikTok

Sur TikTok, la créatrice de contenus Bella Poarch a réussi une prouesse monumentale en explosant un record de likes grâce à une vidéo qui dure à peine 10 secondes.

Que l’on soit fan ou non, le réseau social TikTok jouit d’une énorme popularité, surtout chez les jeunes. Ainsi, nombreux sont les créateurs de contenus qui parviennent à générer des millions de vues et de likes avec des vidéos plutôt simplistes.

Dans l’univers de ces influenceurs, Bella Poarch détient un record que beaucoup aimeraient bien battre : celui de la vidéo la plus likée sur TikTok. La jeune femme s’est lancée en 2020 sur TikTok, après après avoir servi dans la marine américaine pendant trois ans. Native des Philippines, elle commence modestement avant de voir sa notoriété exploser grâce à une vidéo.

Crédit photo : Bella Poarch

Toujours en 2020, elle publie une vidéo de 10 secondes, interprétant un extrait de la chanson “M to the B” de l’influenceuse et chanteuse Millie B. Rapidement, la vidéo captive des millions de regards et cumule des millions de likes. En une journée, elle gagne notamment deux millions d’abonnés tandis que sa vidéo est réutilisée dans près de 6 millions d’autres vidéos sur TikTok.

Un record qui tient toujours

Le phénomène Bella Poarch est alors bien lancé. Neuf mois après sa vidéo virale, elle devient la troisième personne la plus suivie sur TikTok. À ce jour, soit presque cinq ans après sa publication, elle compte 69,3 millions de likes, ce qui constitue un record sur la plateforme, et aussi plus de 830 millions de vues.

Un record qui pourrait bientôt être dépassé par l’influenceuse Leah Halton dont la vidéo, publiée l’année dernière, a été likée 61,5 millions de fois. Une vidéo qui a également dépassé la barre du milliard de vues.

Si Bella Poarch s’est fait connaître comme une influenceuse, elle n’a pas pour autant mis de côté ses rêves d’artiste musicale. En mai 2021, elle a publié son premier clip, intitulé “Build a Bitch”, dénonçant le harcèlement scolaire, qui a cumulé 180 millions de vues sur YouTube.