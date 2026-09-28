« Ça va trop loin » : le comportement inapproprié de Chris Brown avec une fan sur scène choque les internautes

Chris Brown s’est une nouvelle fois illustré de la pire des manières en adoptant un comportement vulgaire et inapproprié sur scène. Les internautes sont écœurés.

En concert, certains artistes vont trop loin. Après Sabrina Carpenter mimant différentes positions sexuelles à ses concerts, place à Chris Brown.

Le rappeur a mauvaise presse depuis qu’il a agressé son ex-petite amie Rihanna en 2009. Son image est une nouvelle fois écorchée à cause de son comportement étrange en plein concert.

Les artistes vont trop loin sur scène

Chris Brown est en ce moment en tournée aux États-Unis. Il reste fidèle à sa réputation de chanteur excentrique après une nouvelle frasque devant son public.

Comme beaucoup d’artistes, Chris Brown fait le choix de faire monter des fans sur scène. Mais comme on l’a vu récement avec Usher qui s’est fait humilier, l'histoire ne se termine pas toujours bien.

Lors de ses shows, l’interprète de Sensational fait monter des fans, généralement de belles jeunes femmes choisies en amont. Et l’une d’elles a justement été choisie par le chanteur afin de le rejoindre sur scène. C’est à ce moment que Chris Brown a menotté les mains de l’élue à un poteau. Mais le pire est arrivé ensuite.

Chris Brown lèche les aisselles de ses fans sur scène

Crédit photo : Youtube

Alors que la jeune femme était attachée et que Chris Brown interprétait son morceau, il s’est soudain mis à lui lécher les aiselles ! Puis, le chanteur a continué de chanter en soulevant la fan afin qu’elle puisse enrouler ses jambes autour de sa taille. La performance s’est terminée et la spectatrice a été escortée hors de la scène.

La vidéo de ce moment gênant a fait le tour des réseaux sociaux. Sur X, les réactions d’internautes sont unanimes : ce n’est pas ce qu’ils souhaitent voir en concert. Et comme sa consoeur Sabrina Carpenter, Chris Brown a reçu une vague de critiques pour son geste.

« Je dois admettre que je trouve que cela va un peu trop loin » ; « Chris Brown a fait monter une fan sur scène pendant sa prestation, et la situation est devenue assez intense » ; « Nous vivons une époque qui marque le niveau de décence le plus bas de l'histoire de l'humanité », s’insurgent-ils.

La suite après cette vidéo

Un comportement qui se répète à chaque concert

Crédit photo : Youtube

Notons que Chris Brown fait ce geste à chacun de ses concerts, qu’il n’hésite pas à accompagner de positions explicites à l’attention des jeunes femmes, parfois même les embrassant.

Un comportement qui a le don d’agacer les internautes qui proposent tout simplement de boycotter ce genre d’artistes.

« Nous devrions adopter une position claire : boycotter les contenus qui encouragent la vulgarité, le manque de respect et les comportements nuisibles. Soutenir plutôt les créateurs responsables et les modèles positifs », écrit l’un d’eux.

Pour autant, de nombreuses personnes ne semblent pas gênées par les comportements excessifs de certains artistes.

Et vous, qu'en pensez-vous ?