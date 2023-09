One Piece : 12 saisons déjà prévues pour la série de Netflix ?

Alors que l’adaptation en live action de «One Piece» cartonne sur Netflix, les aventures de Luffy pourraient se dérouler sur… douze saisons ! C’est en tout cas ce que laissent sous-entendre les producteurs du show.

Disponible depuis le 31 août sur Netflix, la série en live action de «One Piece» cartonne dans le monde entier. En effet, l’adaptation du manga le plus vendu de l’histoire est devenue la série numéro de la plateforme.

Au total, le show télévisé composé de huit épisodes a atteint le top 10 dans 93 pays. Il faut dire que cette série était très attendue par les fans de l’univers créé par le mangaka Eiichirō Oda.

Crédit Photo : Netflix

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un tel succès rime forcément avec une saison 2. Alors que le géant du streaming américain n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant la suite de sa série événement, la bande de pirates la plus populaire de l’univers a encore de beaux jours devant elle.

La raison ? Les aventures de Luffy pourraient se dérouler sur de nombreuses saisons.

One piece : 12 saisons prévues ?

Dans une interview accordée au média Deadline, les producteurs exécutifs ont donné quelques indices concernant la suite de la série live action :

«Nous avons des espoirs pour 12 saisons», a indiqué Becky Clements au média spécialisé. Avant d’ajouter : «Le manga comporte aujourd’hui plus de 1080 chapitres. Nous réfléchissons avec Matt Owens (un des auteurs) sur le nombre de saisons qu’il nous faudrait et même si nous en faisions six, nous ne serions qu’à la moitié des chapitres».

Crédit Photo : Netflix

Plus tôt ce mois-ci, la présidente de Tomorrow Studios avait révélé que la saison 2 pourrait être lancée dès l’année prochaine : «Si on a de la chance, si on avance rapidement, on peut revenir au mieux dans un an. C’est une possibilité. Nous pourrions être prêts à la diffusion d’ici un an ou 18 mois».

Et vous, qu’avez-vous pensé de l'adaptation en prises de vues réelles de «One Piece» ?