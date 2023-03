Patrick Fiori a été en couple avec une célèbre coach de The Voice

Le chanteur Patrick Fiori a connu plusieurs femmes dans sa vie amoureuse, dont une célèbre chanteuse qui a été coach dans l’émission The Voice.

Après 14 ans de relation, Patrick Fiori s’est récemment séparé d’Ariane Quatrefages, avec qui il a eu deux enfants. Aujourd’hui, il reste discret sur son couple avec Charlène, une jeune femme de 27 ans. Mais avant tout cela, le chanteur a eu une relation avec une célébrité qui a été coach à The Voice, en 2020.

À voir aussi

Crédit photo : @patrickfiorioff

Pendant deux ans, Patrick Fiori a en effet vécu une histoire d’amour avec la chanteuse Lara Fabian, de 1998 à 2000.

Patrick Fiori et Lara Fabian

Les deux tourtereaux se sont rencontrés au Canada, dans les studios de Rick Allison, à Montréal. Alors que Patrick Fiori avait fait le déplacement pour enregistrer son album intitulé “Prends-moi”, il a rencontré Lara Fabian par hasard. Le chanteur a eu un véritable coup de foudre rien qu’en entendant le son de sa voix, qui s’est confirmé plus tard puisqu’il a avoué être tombé “fou amoureux”.

“Quand elle a sorti son album, j’étais dans ma voiture à Ajaccio et j’ai entendu “Tout”, a-t-il expliqué. Je me suis dit : 'Quelle voix elle a, cette nana !' Quand je l’ai vue à la télévision, j’ai craqué. Nous nous sommes rencontrés plus tard, alors que je travaillais au Canada avec son producteur, Rick, pour mon album… Une vraie princesse. Je l’aimais déjà !”

Crédit photo : @larafabianofficial

Le coup de foudre a été réciproque pour la jeune chanteuse qui avait affirmé à l’époque : “J’ai toujours rêvé de rencontrer quelqu’un dont je pourrais dire qu’il est l’homme de ma vie. C’est fait : je suis sûre d’avoir trouvé un père pour mon futur enfant. Je suis femme avant d’être mère, mais j’ai déjà le coeur qui vibre en pensant à tout cela. J’ai la sensation que mon coeur respire.”

Malheureusement, leur relation s’est dégradée au fil du temps et après une dernière tentative pour réparer les pots cassés, Patrick Fiori et Lara Fabian se sont séparés en 2000. Souhaitant rester discrets sur leur relation, ils n’ont jamais dévoilé les raisons de leur séparation. Après cette déception amoureuse, Lara Fabian est retournée au Canada. Aujourd’hui, elle est mariée à Gabriel Di Giorgio depuis 2013 et semble avoir trouvé l’homme de sa vie.