Storage Wars : la cause du suicide de Darrell Sheets, star de l'émission, aurait été dévoilée

La veille de sa mort, Darrell Sheets, star de Storage Wars, apparaissait souriant sur une photo avec des fans, tandis que sont révélés au grand jour des messages inquiétants sur le harcèlement dont il était victime.

Figure incontournable de l’émission américaine Storage Wars, Darrell Sheets, 67 ans, a été retrouvé mort ce mercredi 22 avril à son domicile de Lake Havasu City, en Arizona.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le célèbre acheteur aurait mis fin à ses jours. Il est décédé des suites d’une « blessure par balle à la tête, apparemment auto-infligée », ont constaté les agents présents sur place.

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Dans les heures qui ont suivi sa disparition, les circonstances de son suicide présumé semblent se préciser. Selon Entertainment Weekly, le sexagénaire aurait mis fin à ses jours après une campagne de cyberharcèlement à son encontre.

« Le service de police de Lake Havasu City est au courant des accusations de cyberharcèlement, et elles font partie de l’enquête en cours », a déclaré le sergent Kylie Ridgway au magazine américain.

Darrell Sheets était victime de cyberharcèlement

À la suite du décès de Darrell Sheets, René Nezhoda, participant régulier du programme, a fait une révélation glaçante sur Instagram.

« Il y avait un type qui le tourmentait vraiment beaucoup ces derniers temps (...) Ce n’est pas parce que vous nous regardez à la télévision que vous nous connaissez. Ça ne veut pas dire que vous savez qui nous sommes. Et ça ne vous donne pas le droit de harceler quelqu’un », a-t-il indiqué.

Crédit Photo : Darrell Sheets / Instagram

Une déclaration qui fait écho à des publications non signalées de janvier et mars 2026 où la star de téléréalité de 67 ans avait déjà partagé ces accusations dans un groupe Facebook communautaire de Lake Havasu.

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« Mes excuses à toutes les personnes de Lake Havasu, mon identité a été usurpée et ce n’est pas moi », avait-il écrit en début d’année.

Un homme brisé par ses détracteurs

Sur les réseaux sociaux, Darrell Sheets accuse deux individus de l’attaquer via des centaines de publications négatives et de se faire passer pour lui. Dans ses messages, il les qualifie de « personnes très dérangées » harcelant des commerçants.

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Il affirme par ailleurs avoir contacté le FBI et vouloir engager des poursuites pour harcèlement, intimidation et usurpation d’identité. Dans une publication ultérieure, il confie avoir été « détruit » par cette situation, ajoutant que le problème « ne s’est jamais arrêté ».

Ses publications avaient suscité une vague de soutien de la part des habitants et des fans, souligne le site Unilad.

La veille de sa mort, il apparaît souriant sur une photo

Quelques heures avant d’être retrouvé mort, Darrell Sheets est apparu en photo aux côtés de deux fans venus visiter sa boutique d’antiquités.

Sur le cliché partagé par TMZ, le brocanteur affiche un sourire et fait un signe de pouce levé, sur ce qui serait sa dernière image connue.

Crédit Photo : TMZ

Interrogé par le média, un témoin de la scène affirme que l’ex-star de Storage Wars s’était montrée « enjouée et amicale lors de cette rencontre, rendant la nouvelle de son décès d’autant plus choquante ».

Personnalité très appréciée de la télévision américaine, Darrell Sheets laisse derrière lui deux enfants, Brandon et Tiffany Shane, ainsi qu'une petite fille, Zoie.