Gary Sinise, marqué par son rôle dans Forrest Gump, a collecté 300 millions de dollars pour les anciens combattants blessés

Plutôt discret à Hollywood, Gary Sinise ne l’est pas quand il s’agit d'œuvrer pour la bonne cause. Cet altruisme, il dit le devoir en partie à son rôle dans Forrest Gump.

Dans Forrest Gump, il n’y a pas que Tom Hanks ou Robin Wright au générique. Il y a aussi un certain Gary Sinise. L’acteur incarne l’inoubliable Lieutenant Dan Taylor dans le film de 1994. Un rôle qui l’a visiblement marqué puisque, selon ses dires, il a changé sa vie.

Crédit photo : Paramount Pictures

Altruiste, l’acteur est fortement impliqué dans la Gary Sinise Foundation qu’il a fondée pour venir en aide aux vétérans de guerre et leur famille. Ainsi, Gary Sinise permet chaque année à des milliers d’enfants ayant perdu un parent au combat de se rendre à Disneyland, notamment. Cette vocation, l’acteur l’a racontée dans un clip promotionnel.

Son rôle dans Forrest Gump lui permet de venir en aide aux vétérans

Les Experts Manhattan. Crédit photo : CBS

Gary Sinise se rappelle de sa visite, dans un hôpital, auprès de vétérans qui avaient été victimes d’explosions, il y a une quinzaine d’années. La plupart du temps, ces militaires étaient amputés d’un ou plusieurs membres, comme son personnage dans Forrest Gump.

« Ils voulaient simplement parler du film et c’est là que j’ai réalisé que c’était un moyen de communiquer avec les vétérans. Ils veulent discuter de l’histoire positive du Lieutenant Dan », raconte-t-il dans le clip.

Dans le film de Robert Zemeckis, le Lieutenant Dan Taylor peut de nouveau marcher malgré une amputation des deux jambes. Comme le rappelle Gary Sinise, son personnage est remis sur pieds à la fin du film, il est également sobre et marié.

« Vous savez, quand le lieutenant Dan parle de son destin, il y a peut-être un peu de destin dans le fait que je joue ce personnage et que ce personnage devienne alors une partie intégrante de la mission de ma vie qui est de soutenir nos blessés », avance l’acteur.

La Gary Sinise Foundation aide chaque jour les vétérans de guerre dans leur rééducation physique mais également mentale pour un retour à la normale. Elle a, à ce jour, collecté plus de 300 milions de dollars pour ces personnes dans le besoin.

Le combat de la star des Experts Manhattan et des bénévoles a largement été salué par les internautes. « Gary est une des personnes les plus incroyables au monde. Il donne tellement » ; « C'est un mec vraiment classe, un sacré acteur. Même s'il a jamais servi dans l'armée, il aide ceux qui l'ont fait et ça, mon pote, ça en fait un vrai patriote », peut-on lire sur Reddit.