Dwayne Johnson fond en larmes face aux réactions provoquées par son nouveau film

Par ·

Captures d'écran montrant Dwayne Johnson en larmes

Lors de son passage à la Mostra de Venise, Dwayne Johnson a fini en larmes après avoir reçu une longue standing ovation pour son nouveau film.

L’émotion était palpable à la fin de la projection de « The Smashing Machine » à la Mostra de Venise, un festival de cinéma organisé tous les ans dans la Cité des Doges.

Porté par Dwayne Johnson, ce biopic sportif, signé Benny Safdie, met en lumière le parcours mouvementé du combattant de MMA Mark Kerr.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le long métrage a séduit le public. Diffusé ce lundi 1er septembre en avant-première, le film a reçu une longue standing ovation de quinze minutes.

Dwayne Johnson peine à retenir ses larmes

Immortalisée en vidéo et diffusée sur les réseaux sociaux, cette salve d’applaudissements enthousiastes a ému The Rock.

Sur ces images, on aperçoit l’acteur de 53 ans essuyer ses larmes alors que la salle continue de l’acclamer.

De son côté, sa co-star, l’actrice Emily Blunt, qui interprète l’ex-épouse de Mark Kerr, peine, elle aussi, à contenir son émotion. Même son de cloche pour le réalisateur qui a fondu en larmes.

Une chose est : « The Smashing Machine » marque un tournant majeur dans la carrière de l’ex-catcheur.

Depuis ses débuts à Hollywood, Dwayne Johnson est surtout connu pour ses rôles dans des films à gros budget, comme « Jumanji », « San Andreas », « Alerte à Malibu », ou encore la franchise « Fast & Furious ».

L'équipe du film sur le tapis rouge de la Mostra de VeniseCrédit Photo : Getty Images

Un nouveau rôle très différent pour l’acteur

Pour les besoins de son nouveau rôle, le comédien a subi une transformation radicale. Lors de son passage à la Mostra de Venise, ce dernier a fait part de son «désir ardent» de faire un film différent, après avoir été catalogué pendant des années comme une star de blockbusters.

« Le box-office peut vous catégoriser et vous coincer dans un coin : voici ce que les gens veulent que vous soyez et voici ce qu'Hollywood veut que vous soyez », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Avant d’ajouter :

« Je l'ai compris. J'ai fait ces films, je les aime bien et ils étaient amusants. Certains étaient vraiment bons et ont bien marché, d'autres moins. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette carrière et de tourner ces films, mais il y avait juste une petite voix en moi qui me disait : 'Et si je pouvais faire plus ? C'est ce que je désire, mais à quoi cela ressemblerait-il ? ».

Dwayne Johnson dans le rôle de Mark Kerr dans The Smashing MachineCrédit Photo : DA

Il faudra patienter encore un peu avant découvrir la nouvelle performance de The Rock puisque « The Smashing Machine » sortira le 29 octobre prochain dans les salles obscures.

En attendant, découvrez ci-dessous la bande-annonce : 

Source : MSN
