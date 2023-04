Découvrez 4 astuces japonaises pour brûler des graisses naturellement et sans régime

Les Japonais font partie des peuples les plus minces des pays industrialisés. Il faut dire que le Pays du Soleil Levant possède quelques astuces toutes simples pour brûler des calories et ce, sans faire de régime. On vous explique.

Perdre du poids sans faire de régime ni de sport est une chose quasi impossible. Cependant, les Japonais, grâce à leurs bonnes habitudes alimentaires, sont en meilleure santé, vivent plus longtemps, et ont un taux d’obésité de 5% seulement. À contrario, les États-Unis ont un taux s’élevant à 35%.

Mais alors, comment font nos amis japonais pour perdre du poids sans méthode miracle ?

4 astuces simples à suivre pour brûler les graisses, façon méthode japonaise

Consommer des légumes en début de repas

Il va sans dire que la consommation de légumes (et de fruits) est excellente pour la santé. Et cela, les Japonais l’ont bien compris. À tel point que les légumes ont une place prépondérante dans leur alimentation. Les Japonais consomment en effet les légumes en début de repas afin d’éviter les fringales de l’après-midi. En commençant par les légumes, vous êtes assurés d’avoir l’estomac bien rempli. En le faisant à jeun, vous empêchez ainsi les pics de sucre dans votre organisme et la libération d’insuline pour le réguler. Une bonne façon d’éviter la prise de poids.

Ne pas boire pendant les repas

En plus d’attaquer par les légumes, les Japonais s’assurent aussi de ne consommer aucune boisson durant leurs repas. En effet, en consommant de l’eau, vous contrebalancez le pH de l’estomac. Un simple geste qui rend le processus de digestion, par la décomposition des aliments, plus difficile. Les Japonais consomment en revanche des boissons hydratantes et saines comme de l’eau en dehors des repas. Bien entendu, les thés et cafés, même si vous les adorez, sont à éviter.

Prendre le temps de mastiquer la nourriture

Les habitudes des Japonais passent beaucoup par les repas, comme vous pouvez le constater. Après les légumes et les boissons, place à la mastication. Nos amis nippons, contrairement à nous en Occident, prennent le temps de mastiquer leur nourriture. En mâchant et broyant suffisamment nos aliments, on permet à la digestion de commencer le travail grâce aux enzymes présents dans la salive. En plus, on évite aussi les maux de ventre après un repas avalé en deux bouchées. D’ailleurs, en parlant de bouchées, les spécialistes recommandent de mâcher chacune d’entre elles 30 fois. Un chiffre conséquent quand on sait qu’on avale généralement nos aliments en moins de 10 mastications. Enfin, en prenant le temps de mastiquer, vous permettez aussi à votre cerveau de recevoir l’information de satiété, transmise en 30 minutes et donc, de manger moins.

Prendre des bains chauds

Les brûleurs de graisse astucieux des Japonais passent aussi en dehors des repas. Vous n‘avez besoin d’aucun effort pour celui-ci. En immergeant la moitié de votre corps dans un bain chaud, pendant 20 à 30 minutes, vous augmentez les bienfaits sur votre corps. Vous améliorez la circulation sanguine tout comme votre digestion (et donc la perte de poids), vous accélérez votre métabolisme et surtout, vous vous détendez. Pas étonnant que les Japonais soient friands des Onsen, ces bains thermaux du pays.