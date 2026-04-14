Katy Perry accusée d'agression sexuelle par Ruby Rose, elle répond

Sur Threads, l’actrice Ruby Rose a pris la parole et a accusé Katy Perry de l’avoir agressée sexuellement il y a vingt ans. Des allégations auxquelles la chanteuse a répondu.

Ce dimanche 12 avril, une déclaration a fait l’objet d’une bombe sur le réseau social Threads. L’actrice Ruby Rose, connue pour avoir joué dans la série “Orange is the New Black”, a affirmé avoir été agressée sexuellement par Katy Perry il y a une vingtaine d’années.

Tout a commencé lorsque Katy Perry s’est rendue au festival Coachella le week-end dernier pour assister au concert de Justin Bieber. Après s’être séparée de l’acteur Orlando Bloom, la chanteuse a officialisé sa relation avec le premier ministre canadien Justin Trudeau en se rendant avec lui à l'événement.

Crédit photo : @katyperry / Instagram

Après le concert, un média en ligne a partagé des images de la chanteuse ainsi que sa réaction au show, et Ruby Rose a pris la parole à ce sujet sur l’application Threads en disant : “Katy Perry m’a agressée sexuellement à la boîte de nuit Spice Market à Melbourne. Qui s’en soucie de ce qu’elle pense ?”

“Elle a tiré mon sous-vêtement”

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Par la suite, Ruby Rose a publié un autre message : “Je n’avais qu’une vingtaine d’années. J’en ai maintenant 40. Il m’a fallu près de deux décennies pour le dire publiquement.” Ces publications ont fait réagir les fans, qui lui ont posé beaucoup de questions pour en savoir plus. Ruby Rose a alors donné plus d’explications.

“Elle m’a vue me reposer sur les genoux de ma meilleure amie pour l’éviter, s’est penchée, a tiré mon sous-vêtement sur le côté et a frotté son vagin dégoûtant contre mon visage jusqu’à ce que j’ouvre les yeux brusquement et que je vomisse sur elle”, a-t-elle rédigé.

Crédit photo : @rubyrose / Instagram

Katy Perry répond

Si Ruby Rose a initialement déclaré qu’elle ne pouvait pas porter plainte à ce sujet, elle a ensuite affirmé qu’elle venait de quitter le poste de police, sans fournir d’autres explications. De son côté, l’équipe de Katy Perry a démenti ces accusations.

“Les allégations diffusées sur les réseaux sociaux par Ruby Rose au sujet de Katy Perry sont non seulement catégoriquement fausses, mais aussi des mensonges dangereux et irresponsables. Mme Rose a un long passé de diffamation publique sur les réseaux sociaux contre diverses personnes, accusations qui ont été maintes fois démenties par les personnes concernées”, a expliqué le représentant dans un communiqué.

Si ces accusations ont été publiées après le festival Coachella, Katy Perry n’est pas la seule personne présente à l’événement qui se retrouve dans la tourmente. C’est également le cas de Sabrina Carpenter, accusée d’islamophobie après avoir dénigré un “youyou arabe” pendant le festival.