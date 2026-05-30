L'autopsie de la star de Storage Wars, Darrell Sheets, fait une révélation déchirante sur sa mort

Darrell Sheets, célèbre figure de l’émission “Storage Wars”, est décédé en avril dernier. Les résultats de l’autopsie ont été publiés et révèlent un fait tragique sur sa mort.

En avril dernier, nous apprenions la disparition de Darrell Sheets, la star de la célèbre émission de téléréalité américaine “Storage Wars”. Dans cette émission, des brocanteurs et des personnes anonymes font des enchères pour acheter des box de stockage dont ils ignorent le contenu.

Crédit photo : Getty Images / AFP

Darrell Sheets était très apprécié et a participé à cette émission de 2010 à 2023. Malheureusement, il est décédé le 22 avril dernier à l’âge de 67 ans. Son corps a été retrouvé à son domicile en Arizona.

Darrell Sheets victime de cyberharcèlement

Darrell Sheets se serait suicidé puisqu’il est mort d’une blessure par balle à la tête, qu’il se serait lui-même infligée. Quelques jours après son décès, la cause de son suicide a été dévoilée puisque nous avons appris que Darrell Sheets était victime de cyberharcèlement.

Crédit photo : Storage Wars

Une autopsie a été demandée pour en savoir plus sur les circonstances exactes de la mort de la star. Les résultats ont été publiés dans un rapport d’autopsie détenu par US Weekly.

La suite après cette vidéo

Des résultats déchirants

Il révèle que l’analyse toxicologique de Darrell Sheets est négative, ce qui signifie qu’il n’a pris aucune drogue au moment de son décès.

“Le corps est celui d’un homme adulte bien développé et bien nourri”, indique le rapport.

L’autopsie a également confirmé que Darrell Sheets s’est suicidé. Il a donc mis fin à ses jours en pleine conscience, sans avoir recours à une drogue.

Pour le moment, les services de la police enquêtent toujours sur le cyberharcèlement dont il était victime. Son téléphone portable va être analysé pour trouver l’identité de ses harceleurs.