La femme de Nagui, Mélanie Page, a vécu une situation angoissante dans un ascenseur

Malgré la situation, Mélanie Page a su garder son calme. Elle a raconté cet étrange moment qui en aurait traumatisé plus d'un à ses fans.

La rentrée n’a pas été de tout repos pour tout le monde. C’est le cas de Mélanie Page, la femme de Nagui. Pas de grippe hivernale en vue, de résolution abandonnée dès la première semaine ou autre. Non, Mélanie Page a subi les caprices de la technologie.

Comme beaucoup de Français, la comédienne a repris le chemin du travail en ce début d’année. Sauf que tout ce n’est pas passé comme prévu. Et cette mésaventure aurait pu être un épisode traumatisant pour beaucoup, notamment les plus claustrophobes d’entre nous.

Mais la comédienne d’origine australo-britannique a su tirer profit de ce moment un peu angoissant et garder son flegme malgré les circonstances. Elle a même su faire preuve d’humour sans jamais paniquer.

Bloquée une heure dans un ascenseur

Mélanie Page a raconté cette drôle de mésaventure dans sa story Instagram, la semaine dernière. On la voit avec quatre autres de ses collègues comédiens faire un selfie dans un ascenseur. Jusque-là rien d’anormal, si ce n’est que les cinq malheureux sont bloqués dans l’appareil.

Mais impuissants devant cette situation, Mélanie Page et sa bande ont décidé de ne pas attendre bêtement et d’utiliser ce temps à leur compte. « On a trouvé un nouvel endroit pour répéter… l’ascenseur ! Bloqués pendant près d’une heure, on n’allait pas rien faire », écrit la comédienne avec humour.

Capture d'écran : @mapelinage/ Instagram

En effet, l’équipe pose tout sourire et ne semble pas paniquée par la situation. En guise d’annonce, Mélanie Page en a également profité pour rappeler le nom de la pièce que les comédiens répétaient dans l’ascenseur : « le 22 on sort de l'ascenseur pour jouer au Théâtre Actuel La Bruyère "Je m’appelle Georges… et vous ?” ».

L’histoire s’est finalement bien terminée et Mélanie Page et son équipe seront présents le Jour J. La pièce sera jouée du 22 janvier 2025 jusqu’au 32 mai prochain.