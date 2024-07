Porté disparu, un homme reste bloqué dans un ascenseur... pendant 42 heures

En Inde, un homme a vécu un enfer : il est resté bloqué dans un ascenseur pendant 42 heures, sans nourriture, eau, ni lumière.

En Inde, Raveendran Nair a vécu l’une des pires craintes des personnes claustrophobes : il s’est retrouvé coincé dans un ascenseur. Tout a commencé le samedi 13 juillet à l’hôpital de Thirunavatapuram, dans lequel Raveendran Nair s’est rendu pour passer une radio du dos. Au moment de l’examen, il s’est aperçu qu’il avait oublié les résultats de sa prise de sang. Il est retourné chez lui, seul, avant de revenir à l’hôpital.

Cependant, Raveendran Nair n’a jamais pu passer son examen ce jour-là. En tentant de remonter à l’étage de radiologie, l’ascenseur dans lequel il se trouvait s’est arrêté.

“Il était un peu plus de midi à ce moment-là. Il n’y avait personne d’autre dans l’ascenseur, mais la lumière était allumée, donc je ne pensais pas qu’il y avait quelque chose d’anormal”, a expliqué l’Indien.

Alors que l’ascenseur commençait à monter progressivement, Raveendran Nair a entendu un bruit sourd et l’appareil s’est immobilisé entre le premier et le deuxième étage. C’est de cette façon que l’homme s’est retrouvé bloqué dans cet ascenseur pendant 42 heures sans eau, ni nourriture, ni lumière.

Crédit photo : iStock

“J’ai commencé à me demander si j’allais mourir”

Pendant tout ce temps, Raveendran Nair a tenté à plusieurs reprises de joindre les numéros d’urgence et d’assistance inscrits à l’intérieur de l’ascenseur. Malgré ses nombreuses tentatives, il n’a eu aucune réponse. Pris de panique, il a fait tomber son téléphone qui s’est brisé, l’empêchant de joindre ses proches. Le cinquantenaire a ensuite vécu des heures interminables.

“J’urinais dans un coin. Parfois, je criais fort. Je n’arrivais pas à dormir. Quand j’avais soif ou faim, je me léchais les lèvres. J’appuyais régulièrement sur la sonnette d’alarme. Bien que la cabine de l’ascenseur ne soit pas équipée de ventilateur ni de lumière, un peu d’air continuait à circuler, assurant un apport continu d’oxygène. J’ai commencé à me demander si j’allais mourir”, a-t-il raconté à The Indian Express.

Comme Raveendran a des horaires irréguliers dans son travail, ses proches ne se sont pas inquiétés tout de suite. C’est seulement dimanche que sa famille a prévenu les autorités de sa disparition. L’hôpital a été fouillé pendant des heures et finalement, le lundi matin, un employé s’est aperçu que l’un des ascenseurs était bloqué.

Après 42 heures de souffrance, Raveendran a été libéré, victime de douleurs au dos et de déshydratation. Le personnel de maintenance des ascenseurs a été suspendu pour manquement à son travail et une enquête a été ouverte pour connaître la raison pour laquelle personne n’a vérifié l’ascenseur plus tôt.