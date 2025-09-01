Snoop Dogg, vivement critiqué après ses propos controversés sur les lesbiennes, sort du silence

Très critiqué après des avoir tenu des propos jugé homophobes par certains, le rappeur a tenu à répondre.

Ses propos avaient choqué.

Quelques jours après avoir fait une déclaration, pour le moins controversée, sur la présence d'un couple de lesbiennes dans un film d'animation, Snoop Dogg a tenu à répondre aux critiques des internautes qui l'accusaient d'être homophobe.

Sans s'excuser, le rappeur de 53 ans a toutefois demandé à la communauté LGBTQ+ de lui « apprendre » comment parler de l'homoparentalité aux enfants, arguant du fait qu'il n'était « pas parfait ».

🔥🚨BREAKING: The LGBTQ community is furious with Legendary rapper Snoop Dogg after he said he’s “scared to go to the movies” after watching Disney’s ‘Lightyear’ film with his grandson and seeing an LGBTQ+ couple:



Dogg: "I didn't come in for this s***. I just came to watch the… pic.twitter.com/acmUlBDwQa — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 25, 2025

Snoop Dogg fait une demande à la communauté LGBTQ+

Invité du podcast « It's Giving » le 20 août dernier sur YouTube, Snoop Dogg s'était en effet fendu d'une petite phrase qui avait suscité la polémique. Évoquant la présence de parents lesbiens dans un célèbre film d'animation PIxar, le natif de Los Angeles avait déclaré qu'il avait désormais « peur d'aller au cinéma », car il ne savait pas quoi répondre à son petit-fils qui le questionnait sur l'homoparentalité.

« Ils en mettent partout (...) Ils disent : "Elle a eu un bébé - avec une autre femme". Eh bien, mon petit-fils, au milieu du film, m'a dit : 'Papy Snoop ? Comment a-t-elle pu avoir un bébé avec une autre femme ? C'est une femme ! Je ne suis pas venu pour cette merde. Je suis juste venu voir ce putain de film" (...) Vous me mettez au milieu d'une merde pour laquelle je n'ai pas de réponse », avait ainsi déclaré le rappeur californien.

Des propos qui avaient suscité une vive polémique.

Crédit photo : @snoopdogg

Accusé d'homophobie, Snoop Dogg a depuis tenu à répondre aux critiques, en publiant un commentaire sous une publication Instagram.

« J'ai été pris au dépourvu et je n'avais aucune réponse à donner à mon petits-fils. Tous mes amis homosexuels savent ce qu'il se passe, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils m'aimaient », a ainsi écrit le rappeur.

« Je m'en veux de ne pas connaître les réponses pour un enfant de 6 ans. Apprenez-moi à apprendre. Je ne suis pas parfait », a-t-il ajouté en s'adressant directement à la communauté LGBTQ+.

De quoi calmer l'animosité de certains internautes ?

Rien n'est moins sûr...