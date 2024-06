Il se rase la tête pour soutenir sa soeur atteinte d'un cancer, sa vidéo émeut les internautes

L’histoire de cette famille a fait la une des médias, car c’est surtout le soutien de son frère dans cette épreuve qui a marqué les esprits.

Il y a quelques jours, la vidéo d’un jeune homme, Levi Hall, a fait le tour des réseaux sociaux. On l’y voit au côté de sa sœur, en train de se faire raser la tête.

Ce geste en apparence anodin, Levi l’a fait pour soutenir sa sœur Tita, à qui les médecins ont diagnostiqué un lymphome à cellules B, une forme très agressive de cancer. La vidéo du jeune homme a été vue plus de 1,7 million de fois sur les réseaux sociaux, provoquant au passage l’émoi des internautes.

Pour la matinale américaine Good Morning America, Tita raconte s’être rendue aux urgences le 16 mars dernier. Les médecins ont trouvé une masse et quelques semaines plus tard, la jeune fille a appris qu’elle souffrait d’un cancer. « C'est très agressif et à croissance très rapide », explique-t-elle.

Sans plus attendre, Tita a entamé des séances de chimiothérapie. Malgré la difficulté de cette épreuve, Tita peut compter sur le soutien sans faille de sa famille.

« Je voulais simplement être présent pour ma sœur »

Capture d'écran. Crédit photo : Good Morning America/ Youtube

Parmi ses fervents supporters, Tita peut notamment compter sur son frère Levi. Ce dernier n’a pas hésité à abandonner ses cheveux pour montrer son amour et son soutien à sa sœur malade. « Je ne pensais pas qu’il allait le faire, lance Tita avec humour. J'en ai entendu des marmonnements, mais il plaisantait un peu. Puis, après qu’on m’a rasé la tête, il s'est juste assis et s'est fait raser aussi. J'étais vraiment fière de lui pour avoir fait ça parce que je sais qu'il aime ses cheveux ». « Je voulais simplement être présent pour ma sœur, renchérit pour sa part Levi. Et aussi, j’avais vraiment besoin d’une coupe de cheveux ».

Capture d'écran. Crédit photo : Good Morning America/ Youtube

D’après le média américain, Tita a déjà effectué trois de ses six séances de chimiothérapie. La jeune fille montre une vraie maturité face à l’épreuve qu’elle traverse. Elle raconte ne pas avoir pris sa maladie comme une punition. Au lieu de cela, elle a préféré inverser la situation et se demander comment elle pouvait aider les malades dans le même cas qu’elle.

« J'ai donc décidé de partager mon histoire pour voir si je pouvais également contacter d'autres personnes ayant un cancer et leur montrer qu'il y a toujours le côté positif ». Sa maman, Jop Hall, précise que sa fille est un roc. Dès qu’elle a appris son diagnostic, Tita s’est retournée vers elle et lui a dit : « Maman, tout ira bien ». On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement.