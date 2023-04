Un acteur atteint de trisomie 21 au casting d'un film Disney, une grande première

À deux jours de la sortie de sa version en live-action de Peter Pan & Wendy, le studio Disney dévoile avoir attribué un rôle à un acteur atteint de trisomie 21. Une première pour un tel film.

Après Dumbo, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion et avant la sortie en salle de La Petite Sirène, Disney continue la promotion de son prochain film en live action : Peter Pan & Wendy. Comme les films sus-cités, cette version a été filmée en prises de vues réelles avec des acteurs en chair et en os.

Ainsi, on retrouvera l’acteur anglais Jude Law dans la peau du terrifiant Capitaine Crochet, tandis que les jeunes Alexander Molony et Ever Gabo Anderson interprètent respectivement le héros, Peter Pan, et Wendy Darling.

Si le film pourra compter sur les petits (et grands) pour faire (re)découvrir cette histoire, le studio Disney en profite aussi pour mettre en avant la diversité.

Un jeune acteur trisomique de 15 ans dans la peau du meilleur ami de Peter Pan

Comme c’est le cas avec La Petite Sirène, Disney fait place à l’inclusion dans ses productions en live action. Pour Peter Pan & Wendy, la firme américaine a ainsi attribué le rôle de La Plume, un des enfants perdus, à Noah Matthews Matofsky.

Le jeune acteur de 15 ans est atteint de trisomie 21 et son apparition dans cette adaptation est une grande première pour Disney. Le rôle de La Plume n’est pas un simple rôle secondaire. Le personnage est le chef des Garçons Perdus qui vit avec Peter Pan au Pays Imaginaire.

Un poster consacré à ce personnage a même été sorti exclusivement par Disney. Avant cela, c’est sa propre bande-annonce qui était dévoilée au public. Peter Pan & Wendy sortira le 28 avril sur la plateforme Disney+.

