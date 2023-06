Harrison Ford ému aux larmes, cette phrase qui l'a fait craquer durant une interview pour le dernier film Indiana Jones

Harrison Ford est en pleine promotion du dernier Indiana Jones et le Cadran de la destinée. L’acteur, réputé pour revêtir une carapace en interview, a cette fois-ci été submergé par l’émotion.

Capture d'écran. Crédit : BBC Radio 1/ Youtube

Dans une semaine exactement, la France pourra découvrir la toute dernière aventure du plus célèbre des archéologues, Indiana Jones. Puis, ce sera au tour du monde entier, puisque la sortie dans son pays d’origine, les États-Unis, est prévue deux jours plus tard.

À l’occasion de ce grand événement cinéma, Harrison Ford et toute l’équipe du film, notamment composée de Phoebe Waller-Bridge ou encore Mads Mikkelsen, se prête à la traditionnelle tournée de promotion.

Lors d’un entretien avec Ali Plumb pour BBC Radio 1, Harrison Ford, d’ordinaire impassible dans cet exercice, s’est laissé envahir par l’émotion après les mots touchants du journaliste.

Harrison Ford ému pour sa dernière dans Indiana Jones

Au cours de son interview, Ali Plumb demande à Harrison Ford pourquoi, selon lui, les films et les personnages de la saga résonnent autant auprès des fans.

« Je pense que ce que j'admire le plus chez eux, c'est la profondeur et la subtilité de l'émotion, et l'importance de l'émotion dans ces films », révèle l’acteur. Et de poursuivre : « Comme ce dernier concerne l'âge, la fragilité et la nature changeante de la vie, il m'a semblé particulièrement convaincant parce que j'ai cet âge et je voulais que cela semble réel pour le public. Je voulais qu'ils voient la complexité de cette expérience avec quelqu'un avec qui ils ont passé 40 ans ».

So I think I made Harrison Ford cry ? (a bit)



He certainly made me cry, I'll be honest with you pic.twitter.com/DCRIqWLv83 — Ali Plumb (@AliPlumb) June 19, 2023

Puis, au moment de conclure son interview, le journaliste anglais n’hésite pas à rendre un vibrant hommage à l’acteur et ses films : « Puis-je juste dire au nom de tous les fans, merci. Ça a été une telle aventure. Nous vous aimons tant. Je ne veux pas vous faire rougir ou quoi que ce soit, mais vous signifiez tellement pour nous et merci », lance Ali Plumb.

Visiblement touché et ému, Harrison Ford prend plusieurs secondes pour retenir ses larmes et répondre à son tour : « Et je dois vous dire merci sincèrement. Cela signifie tellement pour moi ».

Publiée il y a deux jours sur la chaîne Youtube de la BBC, l’interview avec les acteurs a déjà été vue 100 000 fois. Cette séquence émouvante a touché les internautes droit au cœur.