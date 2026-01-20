« À regarder absolument » : cette série adaptée d'un livre d'Agatha Christie est N°2 sur Netflix, les spectateurs sont unanimes

Netflix propose une courte mini-série tirée d’une œuvre méconnue d’Agatha Christie. Bonne idée puisque la série plaît beaucoup aux spectateurs.

Agatha Christie par le créateur de Broadchurch

Ce début d’année est chargé sur Netflix. Voilà seulement deux semaines et demi que nous sommes en 2026 et que les séries à ne pas manquer s’enchaînent sur la plateforme. Après cette comédie romantique populaire et cette mini-série avec Jon Bernthal qui triomphe, en voici une autre.

Après Harlan Coben, c’est au tour d’Agatha Christie de voir une autre de ses œuvres adaptée en série. Et pas par n’importe qui, mais par le créateur de Broadchurch et Doctor Who, Chris Chibnall.

Crédit photo : Netflix

Si vous êtes fan d’enquête british et de la Reine du crime, vous allez être servi avec Les Sept cadrans d’Agatha Christie. « Angleterre, 1925. Lors d'une fête somptueuse dans une maison de campagne, une plaisanterie semble avoir mortellement mal tourné. Il revient alors à la plus improbable des détectives, la curieuse et pétillante lady Eileen "Bundle" Brent, de démêler cette intrigue glaçante qui va changer sa vie et révéler tout le mystère de la cossue demeure », indique le synopsis d’Allociné.

Une série so british qui charme les spectateurs sur Netflix

Crédit photo : Netflix

Les Sept cadrans d’Agatha Christie parvient à plonger les spectateurs avec réussite dans l’Angleterre des années 1920. La série est élégante et bien rythmée et n’en oublie pas l’atout charme des Britanniques : l’humour.

Cependant, il y a une différence de taille dans Les Sept cadrans d’Agatha Christie. Pas de trace d’Hercule Poirot ou de Miss Marple. Dans cette histoire, la jeunesse est mise à l’honneur sous les traits de l’actrice Mia McKenna-Bruce. Elle donne d’ailleurs la réplique à de grands noms du cinéma anglais : Helena Bonham Carter (The Crown, Harry Potter) et Martin Freeman (Sherlock, Le Hobbit).

Mission accomplie pour Netflix, puisque les spectateurs se passionnent pour l’enquête de lady Eileen Brent. Il faut dire que Les Sept cadrans d’Agatha Christie se dévore en une soirée avec trois épisodes d’une heure au compteur. Un plaisir pour les fans du genre :

« La série est bien construite, très courte, se regarde facilement et l’intrigue se comprend rapidement ; le twist final, particulièrement réussi, parviendra à berner la majorité des spectateurs ; « Très bonne petite série ! bien jouée et bonne histoire » ; « À regarder absolument », s’exclament les internautes sur Allociné.

N’attendez plus, Les Sept cadrans d’Agatha Christie est disponible sur Netflix.