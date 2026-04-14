« C'est flippant » : cette série d'horreur qui terrifie Stephen King fait son grand retour !

Il n’y a pas de saison pour se faire peur. En ce printemps, direction le streaming pour découvrir la quatrième saison d’une série d’horreur plutôt méconnue mais adorée de Stephen King. Présentations.

Le bon moment pour trembler depuis son canapé

Ce n’est pas parce qu’on n’est pas encore à Halloween qu’on n’a pas le droit de se faire peur. Tout d’abord du côté de Netflix avec la nouvelle série d’horreur produite par les créateurs de Stranger Things.

Crédit photo : Epix/ Paramount+

Si cette dernière terrifie les spectateurs, en voici une autre qui fait de même mais sur Paramount+. Moins populaire que son concurrent au N rouge, la plateforme recèle quelques pépites. Parmi elles, From qui mêle habilement horreur et science-fiction.

« Une ville cauchemardesque du centre des États-Unis piège tous ceux qui y entrent. Alors que les habitants, malgré eux, se battent pour conserver un sentiment de normalité et cherchent une issue, ils doivent également survivre aux menaces de la forêt environnante, notamment aux créatures terrifiantes qui sortent lorsque le soleil se couche », renseigne le synopsis sur Allociné.

Une série d’horreur captivante

Crédit photo : Epix/ Paramount+

La suite après cette vidéo

Depuis trois saisons, From captive aussi bien la presse que le public. La première est particulièrement friande des aventures de Boyd Stevens, le shérif et maire de la ville qu’incarne Harold Perrineau (Lost). De ce fait, elle lui a attribué l’excellente note globale de 96% sur Rotten Tomatoes. De son côté, le public lui accorde le score de 80%.

From peut se targuer de compter parmi ses fans un certain Stephen King. Ce dernier n’est jamais avare en recommandations de séries ou même de films. Sur X, le romancier a d’ailleurs pressé ses fans d’aller regarder From sans plus attendre :

« Si vous êtes un fan d'horreur et que vous ne regardez pas From, vous devriez vous y mettre. C'est flippant. »

Selon la critique Meagan Navarro, la série est « l'une des plus palpitantes à ne pas manquer. » Les spectateurs regrettent, en revanche, que From traîne parfois trop en longueur, ne donnant que très peu d'éléments de réponses à leurs interrogations, en particulier dans la saison 3. Malgré tout, la qualité globale de la série (réalisation, jeu d’acteurs, horreur, thèmes abordés…) parvient à captiver. Et cela tombe bien, car From revient pour une saison 4 encore plus terrifiante, nous promet-on.

Rendez-vous dès le lundi 20 avril sur Paramount+ pour frissonner.