« Franchement géniale » : les spectateurs dévorent cette mini-série Netflix de 6 épisodes en une nuit

En ce moment sur Netflix, vous avez l’embarras du choix avec de l’aventure, un drame ou un thriller. C’est ce dernier dont on vous parle aujourd’hui et qui cartonne sur la plateforme de streaming.

Cette mini-série espagnole est l’une des séries plus regardées sur Netflix

Que regarde-t-on cette semaine sur Netflix ? Si les spectateurs appréhendent encore ce film d’horreur avec un requin, on vous suggère avant ça un thriller. Ce dernier n’a pas fait trop de bruit à sa sortie, le vendredi 13 mars, mais occupe le sommet des charts sur la plateforme.

En effet, ce thriller espagnol se classe 3ème du Top 10 Netflix, juste derrière Virgin River et l’intouchable numéro un One Piece. Que ce soit pour l’histoire, les personnages ou les paysages magnifiques de la République Dominicaine, cette mini-série fait le bonheur des fans.

Crédit photo : Netflix

Tiré du best-seller écrit par Gillian McAllister, That Night (Esa noche) a tout pour séduire les amateurs d’enquête et de suspense : « En vacances sur une île paradisiaque, une jeune mère célibataire et naïve se retrouve mêlée à un meurtre. Ses sœurs volent alors à son secours… mais ne font qu'empirer les choses », peut-on lire sur Netflix.

Un thriller qui rentre rapidement dans le vif du sujet, et ça plaît

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Crédit photo : Netflix

That Night est parfait pour les dévoreurs de séries ou ceux qui n’ont pas le temps. En effet, la mini-série ne compte que six épisodes. De ce fait, il n’est pas surprenant que certains spectateurs l’aient regardée en un week-end, voire en une nuit.

En plus, les moins patients apprécieront que That Night rentre rapidement dans le vif du sujet avec l’accident. C’est l’une des caractéristiques qui ont grandement plu aux fans, en plus des rebondissements à gogo :

« Excellent scénario avec des rebondissements inattendus jusqu'à la fin. Et un peu d'humour dans la narration » ; « L'intrigue est posée d'emblée mais comme chaque épisode apporte son lot de révélations ou de points de vue, c'est assez prenant » ; « Franchement génial [...] Le final m'as fait pleurer », écrivent les utilisateurs sur Allociné.

Côté presse, les critiques sont mitigées à tel point que les notes vont de 1/5 à 4/5. Ce qui donne à That Night une moyenne correcte de 63% sur Rotten Tomatoes. Mais qu’importe, puisque les spectateurs ont apprécié, en majorité, cette mini-série espagnole qui rappelle le succès His & Hers. Alors, rendez-vous sur Netflix.