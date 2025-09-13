Cette série avec «le meilleur premier épisode de tous les temps» dans le top 10 dès son arrivée sur Netflix

Disponible depuis le 1er septembre sur Netflix, cette série acclamée par la critique est reconnue pour avoir produit le “meilleur premier épisode” de tous les temps.

Sur Netflix, les nouveautés sont légions mais la plateforme propose parfois dans son catalogue d’autres productions qui avaient déjà rencontré le succès par le passé. C’est le cas de cette série, produite par BBC America entre 2013 et 2017, que les abonnés prennent plaisir à découvrir ou redécouvrir.

Depuis le 1er septembre, les abonnés Netflix peuvent en effet y avoir accès pendant une année, ce qui laisse le temps de dévorer les 50 épisodes, répartis en cinq saisons. Elle fait d’ailleurs déjà partie du top 10 des meilleures séries télévisées aux États-Unis sur la plateforme de streaming vidéo.

Il s’agit de la série Orphan Black, porté par la prestation incroyable de Tatiana Maslany, qui a reçu trois nominations aux Emmy Awards, et qui a remporté le prix en 2016, lors de sa seconde nomination.

Crédit photo : BBC America

L’actrice canadienne incarne Sarah Manning, une femme qui assume l’identité d’une femme morte qui lui ressemble exactement. Seulement voilà, elle découvre bientôt qu’elle est en fait l’un des nombreux clones génétiquement identiques pris dans une vaste conspiration.

Sarah, son frère d’accueil Félix et les autres clones Alison et Cosima, tous deux joués par Tatiana Maslany, doivent percer les secrets de leur création. Mais ils doivent agir rapidement, car leurs créateurs louches n’ont pas peur d’agir violemment.

Une série acclamée par la critique

Avec un score de 93 % sur les cinq saisons, les critiques de Rotten Tomatoes l’ont décrit comme « une aventure de science-fiction sauvage qui intègre des sensibilités dramatiques pouvant passer du suspense à la lumière à tout moment ».

Crédit photo : BBC America

La saison deux a obtenu son meilleur score de la part des critiques, atteignant un taux presque parfait de 98%. Mais les fans estiment que c’est l’épisode pilote de la série qui est le meilleur de tous les temps.

"Peut-être l’un des meilleurs premiers épisodes de n’importe quelle série" "Agréable, frais, intéressant, avec la bonne quantité de rebondissements." "La gamme de performances de Tatiana Maslany est incroyable. Ce spectacle m’a convaincu qu’elle est la meilleure actrice de la décennie."

Les cinq saisons d’Orphan Black sont disponibles en streaming sur Netflix.