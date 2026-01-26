Cette série Netflix adorée des spectateurs vient d'être annulée sans qu'on s'en rende compte

Elle a accompagné les fans durant cinq ans et rencontré un joli succès sur la plateforme. Cependant, Netflix vient d’annuler cette série très appréciée adaptée d’un célèbre manga.

Une autre série passe à la trappe sur Netflix

Il n’est pas rare que les chaînes de télé annulent nos séries préférées. Désormais, même les plateformes s’y mettent. Et cela a toujours le don d’agacer les fans. Résultat, des séries adorées que l’on pensait retrouver l’année suivante prennent fin. Pire, elles se terminent souvent abruptement, sans réelle conclusion.

Après cette série de science-fiction méconnue ou cette série policière qui a pourtant cartonné, Netflix annule une autre série phare. La plateforme ne l’a même pas annoncé directement car tout s’est fait discrètement.

Cette série à laquelle les fans doivent dire adieu, c’est Alice in Borderland. C’est dans le rapport officiel de Netflix que l’on a appris la nouvelle. Dans la section des programmes en langue non-anglaise, on peut lire, à côté de la saison 3 de Alice in Borderland, « troisième et dernière saison ».

Netflix annule Alice in Borderland malgré de bonnes audiences

Alice in Borderland est sortie en 2020 et a rapidement fait un carton sur Netflix. Elle adapte le manga du même nom d'Aso Haro. Et son pitch n’est pas sans rappeler Squid Game par certains aspects : « Un jeune homme passionné de jeux vidéo se retrouve avec ses deux amis dans un Tokyo alternatif où ils doivent disputer de dangereuses parties pour survivre », peut-on lire sur Allociné.

Tout comme son homologue sud-coréenne, la série japonaise a passionné les foules, sans toutefois rencontrer le même succès populaire que Squid Game. Alice in Borderland a, tout de même, dépassé les 100 millions de vues pour sa saison 1 et 2. Sa troisième saison, sortie le 25 septembre 2025, cumule 25 millions de vues. Un bel exploit qui, pourtant, ne convainc pas Netflix de renouveler la série pour une quatrième saison.

Il faut dire que la saison 3 de Alice in Borderland a quelque peu déçu les fans. Ces derniers reprochent une écriture faiblarde, des personnages peu intéressants et une qualité bien en deçà des saisons précédentes.

Enfin, Netflix ne semble pas vouloir adapter son spin-off, Alice on Border Road, pour le moment. Les fans devront donc se contenter du manga et des trois saisons de 8 épisodes chacune, disponibles sur Netflix.