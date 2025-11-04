« Tellement gênant » : cette scène de la saison 4 de The Witcher fait enrager les fans

Hormis le départ de Henry Cavill, remplacé au pied levé par Liam Hemsworth, The Witcher fait de nouveau face aux critiques des fans. Notamment une scène qui s’éloigne des livres d’origine.

The Witcher saison 4 ne convainc pas les fans

La saison 4 de The Witcher est sortie le 30 octobre dernier sur Netflix avec un changement de taille. Suite à son départ soudain, Henry Cavill a été supplanté par Liam Hemsworth dans la peau de Geralt de Riv.

Pour de nombreux fans, cette annonce signait le début de la fin, beaucoup pensant que Liam Hemsworth ne peut effacer son prédécesseur. Mais contre toute attente, la prestation de l’acteur australien n’est pas le pire dans The Witcher, comme le résume le commentaire d’un internaute sur Reddit : « À la moitié de l’épisode 1, il y a quelque chose qui cloche. Pas seulement Liam. »

Ce quelque chose est l'intrigue impliquant Ciri (désormais connue sous le nom de Falka) et de sa relation avec Les Rats. Et plus particulièrement avec un membre du groupe de pickpockets, Mistle.

Un nouveau changement que les fans n’apprécient pas

Crédit photo : Netflix

Sur le forum, les fans sont nombreux à s’être joints à la conversation. « Le ton de la série, les personnages, les dialogues… j’ai l’impression que c’est une série complètement différente », regrette un internaute. Il n’est pas étonnant alors que cette saison ne recueille qu’un faible 62% sur Rotten Tomatoes de la part de la presse. Les fans eux, sont plus sévères, lui attribuant seulement 21%.

Est-ce dû à cette scène durant laquelle un des membres des Rats, Kayleigh, tente d’abuser de Ciri ? Elle est sauvée par Mistle et les deux personnages échangent un baiser. Cette scène est en effet présente dans le livre d’origine. Cependant, dans The Witcher, Ciri fait clairement comprendre à Mistle qu’elle consent à être embrassée. En revanche, dans les livres, la situation est plus ambiguë, les lecteurs estimant que la pickpocket profitait de la vulnérabilité de Ciri après cet événement dérangeant.

Crédit photo : Netflix

La subtilité n’est donc plus la même dans la série. Et pour les téléspectateurs, cela ne fonctionne pas :

« Oh mon dieu, je me disais : "S'il vous plaît, qu'ils n'aillent pas dans cette direction !" et ils l'ont fait… Comment une femme serait-elle d'humeur après ça ? C'est tellement bizarre ! » ; « Je suis d'accord ! C'était tellement gênant. C'est quoi ce délire ? », s’insurgent les internautes.

Cet autre changement par rapport aux livres est-il celui de trop ? Ou est-ce que cela permet de mieux présenter ce couple pour le reste de la saison ? Les fans semblent avoir leur avis. The Witcher est disponible sur Netflix.