« Impossible de détourner le regard » : cette série Netflix fascine les spectateurs qui la dévorent en une seule journée

Les Britannique prouvent encore une fois que leurs séries font partie des meilleures. C’est en tout cas le constat des spectateurs sur Netflix qui n’ont pu détourner le regard de ce thriller tout en tension.

Son arrivée s’est faite dans la plus grande discrétion sur Netflix le 21 août dernier. Pourtant, cette mini-série britannique est adoubée par les spectateurs. En cinq épisodes, ils passent par toutes les émotions.

Ce thriller regorge plus de rebondissements et de tension en cinq heures que la plupart des séries en une saison. Il n’est pas étonnant alors que les abonnés Netflix recommandent en nombre cette série ultra efficace.

Vous l’avez ? Il s’agit de la mini-série Hostage, portée par Suranne Jones et Julie Delpy. Le résumé de la plateforme promet du lourd et aucun temps mort : « Quand le mari de la Première ministre britannique est enlevé et que la présidente française commence à recevoir des menaces, un choix impossible se présente aux deux leaders ».

Un public conquis à Hostage sur Netflix

À peine embarqués, les spectateurs ont été tenus en haleine au point de ne pas pouvoir s’arrêter. Sur X, des internautes avouent avoir regardé l’entièreté de Hostage en une journée. Le rythme, les acteurs et les nombreuses montées en tension sont parvenus à scotcher les spectateurs à leur siège. Et ils en réjouissent.

« Je viens de le finir d'une traite, impossible de détourner le regard ! Suranne Jones est absolument phénoménale », écrit un internaute.

Les autres ne peuvent qu'acquiescer et applaudir à leur tour :

« Hostage sur Netflix est vraiment très bon. Les Britanniques savent faire de la télévision » ; « Hostage sur Netflix… 10/10 » ; « Je regarde Hostage sur Netflix. Je me suis rué sur les deux derniers épisodes. Tellement bien. J'aimerais élire Suranne Jones au poste de Premier ministre » ; « On dirait qu’il y a dix épisodes entassés en cinq, et je le dis en guise de compliment », peut-on lire.

Hostage a su séduire les fans de thriller et ces derniers le lui rendent bien. Ils lui attribuent le score de 78% sur Rotten Tomatoes. Sur Allociné, si certains regrettent un manque d’originalité dans le scénario, ils reconnaissent la qualité dramaturgique de la série. Elle récolte à ce titre un joli 3,2 sur 5.

