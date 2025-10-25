Disponible sur Netflix, cette mini-série thriller connaît un nouveau regain d’intérêt auprès des fans d’Harlan Coben.

Avis aux amateurs d’intrigues tortueuses : un nouveau thriller cartonne en ce moment sur Prime Video.

Cette fiction, imaginée par le romancier américain Harlan Coben et le scénariste Danny Brocklehurst , a déjà séduit de nombreux abonnés de la plateforme depuis sa mise en ligne, le 22 octobre dernier.

Intitulée « Lazarus », la série met en scène Sam Claflin dans le rôle Joel Lazarus, un psychiatre surnommé « Laz ». Celui-ci retourne dans sa ville natale après le décès mystérieux de son père (incarné par Bill Nighy).

« D'abord informé que la mort de son père est un suicide, Laz se retrouve vite entraîné dans un monde de conspiration de meurtre et dans une course pour trouver le tueur par d'étranges visions de personnes décédées », détaille le synopsis officiel.

Si « Lazarus » n’a obtenu que 42% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, les avis sont plus nuancés du côté des spectateurs, plus enthousiastes.

Les fans d’Harlan Coben encensent un autre thriller

En 2021, sur Netflix, l’adaptation d’un roman d’Harlan Coben a récolté tous les lauriers. Celle-ci connaît un regain d’intérêt auprès des fans du maître du polar. Venu tout droit d’Espagne, ce thriller psychologique en huit épisodes, signé Oriol Paulo, a obtenu la note parfaite de 100% sur le site de critiques. Le pitch ?

« Après une mort accidentelle, un homme se retrouve dans un trou noir rempli d'intrigues et de meurtres. Pour lui, une lueur d'espoir s'annonce toutefois lorsqu'il tombe amoureux et trouve la liberté. Peu après, il reçoit un appel qui change tout ».

Vous avez trouvé ? Il s’agit de la mini-série « Innocent ». Sur la toile, nombreux sont ceux qui encensent le show télévisé pour sa production « impeccable ».

Une personne a écrit :

« J'ai adoré cette série espagnole qui m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin ».

Une autre a commenté :

« C'est la 3ème fois que je regarde cette série et le suspense est toujours intact. Du Harlan Coben remarquablement mis en scène ! ».

Une troisième a indiqué :

« Très captivant. Ça vaut le coup d’œil ».

Rendez-vous sur Netflix pour (re)découvrir « Innocent ».