Pourquoi la nouvelle série produite par les créateurs de Stranger Things va cartonner sur Netflix ?

Disponible depuis ce jeudi 26 mars sur Netflix, la série baptisée “Un très mauvais pressentiment”, produite par les frères Duffer, devrait plaire aux amateurs d’horreur psychologique.

Serait-il possible d’avoir un très bon pressentiment pour “Un très mauvais pressentiment” ? Ce jeudi 26 mars, Netflix met en ligne une nouvelle série qui pourrait bien réveiller quelques unes de vos angoisses. Créée par Haley Z. Boston, la mini-série a été produite par les frères Duffer à qui l’on doit évidemment la série à succès Stranger Things.

La présence des frères Duffer constitue donc en soi un premier argument favorable pour un carton potentiel. Mais de quoi parle “Un très mauvais pressentiment” (Something Very Bad Is Going to Happen en VO) au juste ?

Crédit photo : Netflix

La mini-série, qui comporte 8 épisodes, raconte l’histoire de deux jeunes amoureux, Nicky (Adam DiMarco) et Rachel (Camila Morrone), qui ont décidé de se marier.

À une semaine de la cérémonie, le fiancé emmène sa bien-aimée dans un chalet luxueux perdu au cœur de la forêt, à la rencontre de sa famille : ses parents fusionnels, son frère distant et sa sœur passive-agressive. Face à leur comportement étrange, voire hostile, Rachel ressent une atmosphère de plus en plus oppressante, tandis qu’elle est témoin de scènes inquiétantes. Est-elle en train de virer parano ou son mariage est-il maudit ?

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La tension à son paroxysme

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Telle est l’ambiance glauque et pesante dans laquelle nous plonge “Un très mauvais pressentiment”. D’autant plus que les deux premiers épisodes sont réalisés par Weronika Tofilska, réalisatrice des premiers épisodes de la série “Mon petit renne”, acclamée pour son atmosphère angoissante.

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Aux côtés de Camila Morrone et Adam DiMarco (White Lotus), on retrouve au casting Jennifer Jason Leigh, excellente en matriarche angoissante, ou encore Gus Birney, parfaite en mean girl insaisissable, à deux doigts de voler la vedette à Camila Morrone.

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Un très mauvais pressentiment vient confirmer la tendance des thrillers et films d’horreur prenant pour sujet les défis du mariage dans un monde incertain, où la peur de l’engagement gagne autant les femmes que les hommes.

Mini-série horrifique particulièrement maîtrisée, Un très mauvais pressentiment séduit par son atmosphère oppressante, son ton singulier non dénué d’humour et son imprévisibilité. La série est à retrouver dès aujourd’hui sur Netflix ! Bon binge-watching !