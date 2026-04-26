The Boys : la triste raison pour laquelle l'actrice Erin Moriarty ne regardera jamais la dernière saison

Alors que la dernière saison de “The Boys” est sortie le 5 avril dernier, Erin Moriarty, qui incarne Starlight dans la série, a affirmé qu’elle ne regardera jamais cette saison finale.

“The Boys” est une série Prime Vidéo dont la cinquième et dernière saison est sortie le 5 avril dernier. Parmi les acteurs phares de la série, on retrouve Erin Moriarty qui joue le rôle de Starlight, alias Annie January.

Crédit photo : Prime Vidéo

Récemment, l’actrice a annoncé qu’elle ne regardera pas la dernière saison de la série. La raison ? Elle souffre de la maladie de Graves-Basedow, qui l’a beaucoup fait souffrir pendant le tournage.

“Extrêmement difficile à vivre”

Il s’agit d’une maladie auto-immune qui affecte la thyroïde et engendre des insomnies, une chute de cheveux, des palpitations, de la diarrhée, un essoufflement, une perte de poids et de l’anxiété. À cause de tous ces symptômes, Erin Moriarty a eu beaucoup de difficultés à terminer le tournage de la cinquième saison de “The Boys”.

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“Cela m’a empêchée d’être aussi présente pour Annie durant cette dernière saison que je l’aurais souhaité, et cela a été extrêmement difficile à vivre. Je me suis dit : “Mon Dieu, je suis en train de décevoir Annie et je déçois notre public.” J’avais l’impression d’être déconnectée pendant les six ou sept premiers épisodes, puis je suis revenue. Je me suis enfin sentie pleinement présente à la toute fin de la saison cinq”, a-t-elle confié au Hollywood Reporter.

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“Je luttais vraiment pour tenir le coup”

L’actrice a également pris la parole à ce sujet sur son compte Instagram pour témoigner sur son trouble et rappeler qu’il est important de se faire diagnostiquer le plus tôt possible. Pendant longtemps, Erin Moriarty pensait qu’elle était simplement stressée et fatiguée et a su qu’elle était malade seulement six mois après le début du tournage du dernier épisode de la série.

“J’aurais aimé pouvoir m’en servir pour accentuer sa fatigue ou m’y identifier, mais honnêtement, j’étais sur le plateau tous les jours et je luttais vraiment, vraiment, vraiment pour tenir le coup. Je n’ai pu surmonter les séquelles physiques et psychologiques de cette maladie qu’à partir du septième épisode. Cela témoigne de l’impact profond que peuvent avoir ces maladies auto-immunes, et je ne pense pas que les gens en soient pleinement conscients. Il est vraiment important pour moi en ce moment de faire passer ma santé psychologique avant tout le reste”, a-t-elle expliqué.

Malgré sa maladie, l’actrice se dit très chanceuse d’avoir été bien entourée par les autres acteurs et l’équipe de tournage. Elle affirme simplement qu’elle ne regardera pas la dernière saison de “The Boys” afin de “privilégier sa santé mentale avant tout”.