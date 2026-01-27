« Une bouffée d'air frais » : cette série feel good notée 93% revient avec une saison 3 très attendue des fans

Extrait tiré de Shrinking

Un an après, c’est l’heure de retrouver cette série méconnue adorée des spectateurs sur Apple TV. La troisième saison est enfin là !

Une série adorée revient enfin pour une troisième saison

Chaque semaine, de nouvelles séries sortent sur les plateformes de streaming. La série His & Hers poursuit sur sa belle lancée partout dans le monde sur Netflix, tandis que cette comédie policière tirée d’Agatha Christie la talonne de près.

Cette fois-ci, allons faire un tour du côté de Apple TV. La plateforme à la pomme croquée possède un catalogue qui n’a rien à envier à Netflix. Outre Severance et Pluribus qui cartonnent, Apple TV s’apprête à sortir la troisième saison d’une série feel-good adorée.

Extrait tiré de ShrinkingCrédit photo : Appkle TV

En effet, Shrinking revient ce 28 janvier pour nous émouvoir. Drôle et bienveillante, Shrinking est la digne successeure de Ted Lasso. « Un thérapeute en deuil commence à enfreindre les règles et à dire à ses patients exactement ce qu'il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements dans la vie des gens... y compris la sienne », renseigne le synopsis d’Allociné.

Shrinking, une série qui fait du bien

Extrait tiré de ShrinkingCrédit photo : Appkle TV

On ne va pas y aller par quatre chemins : si vous avez un coup de blues ou un coup de mou, Shrinking est le meilleur des remèdes. Avec en prime un excellent Harrison Ford qui donne la réplique à Jason Segel (How I Met your Mother). La bonne humeur de Shrinking séduit de par le monde :

« Une série qui fait du bien et qu’on a envie de recommander » ; « Série émouvante, toute en douceur et bienveillante » ; « Cette série est une bouffée d’air frais, parfaite pour oublier le quotidien et rire de bon cœur » ; « C'est frais, vraiment sympa à regarder, beaucoup d'humour [...] Si vous voulez passer un bon moment, foncez », encouragent les internautes.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire. Foncez sans plus attendre sur Apple TV pour de bons moments garantis. La saison 3 de Shrinking sort ce mercredi 28 janvier sur la plateforme.

Sortie série

