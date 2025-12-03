La série la plus torride du monde revient avec un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes

Noël arrive avant l’heure pour les amateurs de péplum, d’histoire et d’action avec la série dérivée d’un classique du petit écran.

Un retour dans la Rome Antique douze ans plus tard

Douze ans après la fin de cette série au spectacle grandiose, la voici de retour dans un spin-off convaincant. Après ce thriller captivant sur Netflix ou cette série d’espionnage adorée des spectateurs sur Prime Video, optez pour un péplum.

Vous pensez que les péplums n’ont plus la côte depuis belle lurette ? Prenez garde car le genre devrait faire son retour en force pour cette fin d’année. Les derniers à avoir passionné les spectateurs étaient Rome et bien sûr Spartacus.

Crédit photo : Starz

Si vous les avez aimé, nous avons une bonne nouvelle puisque Spartacus : House of Ashur, son dérivé, arrive cette semaine sur nos écrans. Il imagine un monde où Ashur n’aurait pas été décapité par Naevia, l’esclave de Lucretia : « Ayant miraculeusement survécu à la rébellion de Spartacus, l’ambitieux et manipulateur Ashur se retrouve à la tête du ludus autrefois dirigé par Batiatus - le même lieu où il fut jadis esclave. Devenu laniste, il doit désormais dompter non seulement une nouvelle génération de gladiateurs, mais surtout faire face aux intrigues impitoyables de la politique romaine », renseigne Allociné.

Des critiques sous le charme de cette série spin-off

Crédit photo : Starz

Spartacus : House of Ashur promet un spectacle déchaîné dans un bain de sang. Tout ne se passe pas comme prévu puisque le nouveau spectacle subversif de Ashur « scandalise les élites de Rome ». L’une des responsables est Achillia, une « gladiatrice redoutable », poursuit le synopsis. Voici ce que réserve la série aux spectateurs et visiblement, cela a énormément plu à la critique qui a pu regarder les 10 épisodes de cette première saison :

« Spartacus : House of Ashur réussit un véritable miracle, s'appuyant sur les extravagances mythologiques des croyances de la Rome antique pour réécrire l'histoire et donner une nouvelle vie à un personnage », écrit le site Collider. « C’est une série dérivée qui, non seulement honore l'héritage de son prédécesseur, mais qui, parfois, le surpasse », estime RogerEbert.com.

The Wrap salue l’arrivée d’une gladiateur femme dans la série : « une femme marquée à la fois physiquement et émotionnellement ».

Il n’est pas étonnant alors que Spartacus : House of Ashur recueille, pour l’instant, le score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. Les deux premiers épisodes sortiront ce vendredi 5 décembre avant d’en découvrir un par semaine. En France, la série sera disponible sur Ciné+ OCS, compris dans le bouquet Canal+.