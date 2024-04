Déjà en rupture, les places pour les concerts de Jul revendues à 500 euros sur Leboncoin

Ce mercredi 17 mai à 12h, les billetteries étaient ouvertes pour permettre aux fans de Jul d’acheter leurs places afin de voir le rappeur en concert au Vélodrome et au Stade de France. Depuis, les sites sont saturés et des centaines de milliers de personnes sont en attente.

Jul a récemment annoncé deux nouvelles dates en 2025 qui ont ravi ses fans. Le rappeur se produira à l’Orange Vélodrome de Marseille le 25 mai, mais également au Stade de France le 26 avril. Un rêve qui se réalise pour l'artiste car ce sera la première fois que Jul donnera un concert au Stade de France depuis le début de sa carrière. Il s’agit du quatrième rappeur français à se produire dans ce stade mythique après Booba, Gims et Soprano.

L’ouverture de la billetterie pour acheter ses places pour ces concerts avait lieu ce mercredi 17 avril à 12h. Et on peut le dire : les fans étaient au rendez-vous. Depuis midi, les sites de vente sont saturés car plusieurs centaines de milliers de personnes se sont connectées en même temps dans l’espoir d’avoir une place.

Des centaines de milliers de personnes en attente

Des files d’attente ont été créées sur les sites. Plus de 500 000 personnes sont en attente sur la billetterie du Vélodrome et il faudra patienter plus d’une heure pour espérer acheter un ticket. Du côté du Stade de France, ce message d’erreur est indiqué sur le site : “Malheureusement, nous ne pouvons actuellement pas traiter votre demande. Veuillez nous excuser pour ce dérangement et réessayer ultérieurement.”

Si des chanceux ont fait preuve de rapidité et ont réussi à avoir leurs places, certains sont confrontés à des bugs, n’ayant pas reçu de confirmation d’achat. “Vous pouvez me confirmer que ça a bien fonctionné ? J’ai fini par être kick du site car le temps était écoulé (paiement ok mais pas de mail de confirmation encore), et le site plante trop pour juste me connecter et checker”, a écrit un internaute sur X sous un post du Stade de France.

Au total, on compte 80 000 places au Stade de France et environ 60 000 à l’Orange Vélodrome. Ces enceintes sont les deux arènes les plus grandes du pays, ce qui promet un show inoubliable.

Des places entre 55 et 129 euros

Côté tarif, les prix sont les mêmes au Vélodrome qu’au Stade de France, à savoir 55 euros pour être dans la fosse et 75 euros pour les places “Pelouse Early”, qui permettent d’entrer plus tôt dans le stade. Dans les gradins, comptez 55 euros en catégorie 3, 67 euros en catégorie 2 et 82 euros en catégorie 1. Si vous souhaitez faire partie du carré or, il faudra débourser 99 euros. Les meilleures places en catégorie Platine sont quant à elles vendues à 129 euros.

Bien que les sites soient saturés, Jul pourrait avoir vendu l’intégralité de ses places en un temps record. Quelques heures après l’ouverture de la billetterie, des places sont déjà proposées sur Leboncoin et des plateformes illégales, avec des prix allant de 55… à 486 euros.

Crédit photo : Leboncoin