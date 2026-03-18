Liposuccion, injections, cannabis : les cadeaux insolites offerts aux stars des Oscars

Chaque année, les stars qui sont invitées à la cérémonie des Oscars repartent avec un sac cadeau. Découvrez ce qu’il contenait pour l’édition 2026.

La cérémonie des Oscars s’est déroulée le 16 mars dernier, à Los Angeles. Comme chaque année, de nombreuses personnalités ont été récompensées comme Michael B. Jordan, qui a célébré son Oscar du meilleur acteur en s’offrant un repas dans un fast-food.

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Comme chaque année, les invités à la cérémonie des Oscars sont repartis avec des sacs cadeaux composés par des agences marketing. Pour cette édition 2026, les stars ont reçu des sacs estimés à 350 000 dollars. Pour inclure leurs produits dans ces coffrets, les marques ont payé une cotisation de 4 000 dollars afin de se faire connaître, en espérant avoir une publication sur les réseaux sociaux des célébrités.

“Nous rendons hommage à ces nommés exceptionnels tout en mettant en lumière des petites entreprises, des marques appartenant à des minorités, des entrepreneures et des entreprises engagées”, a indiqué Lash Farry, le créateur du concept des sacs cadeaux, dans un communiqué rapporté par BFMTV.

Des soins esthétiques

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Cette année, les invités à la cérémonie ont été vivement critiqués, suite à la publication d’une photo montrant tous les déchets laissés sur place. Malgré cela, les célébrités ne sont pas reparties les mains vides. Dans leurs sacs cadeaux, on retrouvait des séjours dans des villas de luxe, des retraites à l’autre bout du monde, mais aussi des cadeaux plus insolites.

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Les invités ont reçu de nombreux soins esthétiques. Selon le magazine Elle, chaque sac contenait un bon d’achat de 25 000 dollars pour une liposuccion ainsi que 25 000 dollars pour une procédure de rajeunissement facial. Des soins dentaires étaient également offerts à Beverly Hills, ainsi que des traitements au laser, des injections et des remodelages corporels.

Des cadeaux insolites

Si ces sacs cadeaux sont une façon pour les entreprises de se faire connaître, ils sont également révélateurs du poids qui pèse sur les acteurs dans l’industrie cinématographique. Encouragés à faire de la chirurgie pour ne pas dévoiler leurs rides et les signes de l’âge, certaines personnalités sont devenues méconnaissables, comme Bradley Cooper, dont la transformation physique a choqué les fans. Plus récemment, l’apparition de Jim Carrey aux Césars a également fait scandale, puisque de nombreux internautes ont affirmé que l’acteur avait été remplacé par un double.

En plus de cela, les célébrités ont reçu d’autres cadeaux insolites comme un contrat prénuptial rédigé par l’avocat spécialisé James Sexton, des bretzels incrustés d’or, un porte-monnaie cryptographique plaqué or, une valise japonaise, des produits au cannabis ou encore un pommeau de douche de luxe.