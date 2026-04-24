“J'ai changé” : voici le nombre de kilos perdus par Samuel Bambi, vainqueur de DALS

Après de nombreuses semaines d’efforts intensifs, l’humoriste Samuel Bambi a remporté “Danse avec les stars”. Voici le nombre de kilos qu’il a perdu pendant l’aventure.

La 15ème saison de “Danse avec les stars” s’est achevée le vendredi 17 avril. Parmi les nombreux candidats qui ont participé à la compétition, la chanteuse Emma est arrivée troisième tandis que Juju Fitcats, en deuxième position, a répondu à ses haters qui l’ont critiquée après sa défaite.

Crédit photo : TF1

L’humoriste Samuel Bambi est quant à lui ressorti vainqueur de la compétition. Au lendemain de sa victoire, il est revenu sur cette expérience hors du commun en se confiant à Télé-Loisirs.

“J’ai changé”

Samuel Bambi a parlé de son parcours avec la danseuse Ana Riera et s’est confié sur le rythme très intense de la compétition.

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“Je ne m’attendais pas à grand-chose, juste à m’éclater, à danser ! Chaque semaine, faire un petit spectacle de fin d’année face à des millions de téléspectateurs. Ana Riera m’a poussé dans mes retranchements. Je me suis amélioré surtout en tant qu’artiste, ça m’a appris une rigueur que j’aurais peut-être mis des années à apprendre. Physiquement, j’ai changé aussi. J’ai perdu quelques kilos. Je me suis affiné, affiné de corps et d’esprit”, a-t-il affirmé.

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“C’était très intense”

Comme les autres candidats, l’humoriste a passé des journées entières à apprendre de nouvelles danses de salon et à acquérir leur technique, sans négliger le côté artistique.

“J’ai dû perdre un bon cinq, six kilos. C’était très intense. On me l’avait dit. On m’avait prévenu que ce n’était pas de la rigolade. J’avais un rythme de sportif de haut niveau”, a-t-il déclaré.

Si cette victoire est une consécration pour Samuel Bambi, c’est aussi le cas pour sa partenaire Ana Riera. C’est la première fois que la danseuse professionnelle remporte la compétition après avoir été en finale l’année dernière aux côtés d’Adil Rami. Il y a deux ans, elle avait fait équipe avec Roman Doduik avec qui elle était arrivée aux portes de la finale. Un beau parcours pour la danseuse professionnelle.