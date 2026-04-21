“Vous avez le seum” : Juju Fitcats répond à ses haters après sa défaite dans DALS

La saison de “Danse avec les stars” s’est achevée avec la victoire de Samuel Bambi. Arrivée en deuxième position, Juju Fitcats a tenu à répondre à ses haters qui s’en prennent à elle sur les réseaux sociaux.

La dernière saison de “Danse avec les stars” s’est terminée ce vendredi 17 avril. Après la compétition qui a réunit de nombreuses célébrités, trois personnalités sont arrivées en finale : Samuel Bambi, Juju Fitcats et Emma. Après les dernières danses, le vainqueur a été révélé, et c’est finalement Samuel Bambi qui a remporté la compétition.

Crédit photo : TF1

L’influenceuse et animatrice Juju Fitcats, grande favorite, a récolté 47% des voix du public contre 53% de Samuel Bambi. Au micro de TF1+, elle a affirmé ne pas être dégoûtée d’avoir perdu et que le trophée n’aurait été que “la cerise sur le gâteau” de son aventure, ravie d’être allée jusqu’à la dernière danse.

“Vous auriez aimé que je sois en colère et déçue”

Cependant, ces arguments n’ont pas plu à certains internautes qui lui ont reproché d’être hypocrite.

“JujuFitcats en version honnête : je déteste perdre, j’adore gagner, j’étais certaine de gagner. J’avais déjà dit dans ma vidéo youtube avec Jordan Mouillerac que j’allais mettre le trophée de DALS dans mon salon”, a commenté un internaute sur Instagram.

Cette remarque est arrivée aux oreilles de Juju Fitcats qui n’a pas hésité à répondre.

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“Je suis une compétitrice depuis que j’ai 7 ans dans tous les sports que j’ai pratiqué. Bien sûr que quand je m’entraîne dur, c’est dans l’espoir de gagner, comme tout compétiteur. Mais ce n’est pas parce qu’on rêve de ramener le trophée et qu’on se projette sur l’endroit où on le mettrait qu’on n’est pas capable d’accepter que cela n’arrive pas, ma belle. Vous avez le seum parce que vous aimeriez que je sois en colère et déçue mais ce n’est pas le cas. Ça vous ferait kiffer qu’il y ait du drama mais la vérité, c’est que je suis en paix avec le résultat. Sam mérite ce trophée et moi, je savoure ma deuxième place et ma dernière danse avec Jo. Je te souhaite d’être en paix toi aussi, ça fait du bien.”

“Je ne laisserais personne parler en mon nom”

Juju Fitcats a ensuite republié un screen de cette conversation sur son compte X avec le message suivant :

“Au cas où ça ne serait pas clair pour certains et surtout, pour les médias qui essaient de raconter mon histoire autrement. Je ne laisserais personne parler en mon nom et à ma place (d’argent mdr).”

Cette fois, les internautes ont soutenu la jeune femme dans les commentaires.

“Bien dit, les gens se projettent trop sur la vie d’autrui”, “Tu as bien raison de répondre ! Mais tu as aussi le droit d’être dégoûtée car tu es une compétitrice, c’est logiquement dans ton tempérament, mais bon les gens ne connaissent pas ce sentiment, il faut les laisser parler”, “Il y a des gens qui sont désespérants à chercher du drama”, “La reine que tu es”, ont-ils rédigé.

Une mise au point nécessaire.