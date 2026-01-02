C’est la fin d’une époque : les chaînes musicales de MTV ont cessé d’émettre en France ce mercredi 31 décembre.

Une page se tourne définitivement pour la chaîne américaine spécialisée dans la diffusion de clips musicaux. MTV (Music Television) a cessé d’émettre en France ce mercredi 31 décembre à minuit, 25 ans après son arrivée dans nos contrées.

« La fin d’une époque »

Cette décision n’est pas surprenante puisque celle-ci a été annoncée l’automne dernier par le groupe Paramount Skydance, avait indiqué à l’époque la BBC.

Depuis le 1ᵉʳ janvier, cinq déclinaisons musicales de la chaîne culte MTV - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV et MTV Live - ont ainsi été coupées en Europe, ainsi qu’à l’étranger.

Outre l’Hexagone, cette mesure concerne le Royaume, l’Autriche, l’Allemagne, ou encore la Pologne. Même son de cloche pour l’Australie et le Brésil.

Crédit Photo : Shutterstock

Certaines chaînes musicales de MTV resteront à l'antenne aux États-Unis. De son côté, la chaîne MTV HD restera disponible chez nos voisins britanniques, mais avec un accent sur le divertissement plutôt que sur la musique.

Pour Kirsty Fairclough, professeure à la Manchester Metropolitan University spécialisée dans l'étude de la culture populaire, cet arrêt marque « la fin d’une époque» .

Une nouvelle façon de consommer la musique

Créée en 1981 aux États-Unis, MTV a marqué le paysage audiovisuel en diffusant des clips vidéo en continu.

En dehors de ses clips et de ses programmes musicaux, la chaîne emblématique - qui a débarqué en Europe en 1987 - a opéré un changement au début des années 2000 en proposant des émissions de télé-réalité et autres shows mettant en scène des célébrités.

Hélas, MTV a subi de plein fouet l’évolution des moyens de consommation de la musique et du clip vidéo. L’essor des plateformes de streaming a porté un coup sérieux au visionnage de clips sur une chaine de télévision. Exit le fait de regarder une succession de clips pas nécessairement au goût du spectateur sur une chaîne de télé à l’heure où celui-ci peut regarder le clip de son choix sur Internet, quand bon lui semble, et sur n’importe quel support (smartphone, tablette, ordinateur…).

Crédit Photo : Shutterstock

Face à la concurrence et à une baisse significative des audiences, le géant Paramount Skydance a opté pour la fermeture de ses chaînes musicales «dans l’optique de réaliser 500 millions de dollars (425 millions d’euros) d’économies», a indiqué le média espagnol La Vanguardia, cité par Courrier international.

Un coup d’arrêt dans l’Hexagone qui s’effectue en simultané avec la chaîne Game One, spécialisée dans le jeu vidéo, et appartenant au même groupe.

C’est donc un pan de l’histoire télévisuelle qui s’est achevé ce 31 décembre 2025.