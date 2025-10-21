Cette chaîne de télé britannique diffuse un documentaire présenté par une femme générée par IA et choque les spectateurs

Un documentaire consacré aux dangers de l’intelligence artificielle dans le monde du travail a été diffusé sur la chaîne britannique Channel 4. Et il était présenté par une femme entièrement générée par l’IA.

L’intelligence artificielle se déploie de plus en plus et menace de nombreuses professions. Récemment, l’Albanie a par exemple nommé une intelligence artificielle à la tête d’un ministère. Dans le monde du cinéma, une actrice a été entièrement générée par l’IA. Face à l’utilisation grandissante de l’intelligence artificielle, la chaîne britannique Channel 4 a décidé d’alerter sur les dangers de cette nouvelle technologie.

Pour cela, elle a diffusé un documentaire ce lundi 20 octobre intitulé “L’IA va-t-elle prendre mon emploi ?” dans lequel on constate les transformations du travail avec l’IA. Une présentatrice nommée Aisha Gaban, une femme brune aux cheveux mi-longs, se déplace dans plusieurs endroits pour montrer comment l’IA impacte le monde du droit, de la musique, de la mode et de la médecine.

Did you notice anything different?



This is Britain’s first-ever AI TV presenter in a documentary. Viewers were kept in the dark until the very end. It’s part of a stunt aiming to show just how convincing AI has become, and how quickly it’s improving. pic.twitter.com/APfH4ge3U6 — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) October 20, 2025

Une fausse présentatrice

Ce documentaire a pour objectif de sensibiliser le public aux bouleversements créés par l’intelligence artificielle.

“L’IA va toucher la vie de tout le monde dans les prochaines années. Et pour certains, elle va leur faire perdre leur emploi. Les employés des centres d’appels ? Les agents du service clientèle ? Peut-être même les présentateurs de télévision comme moi”, a-t-elle déclaré, comme le rapporte Le Figaro.

Crédit photo : @C4Dispatches / X

Et pour choquer les téléspectateurs, le programme dévoile que la femme qui présentait le documentaire avait elle-même été générée entièrement par l’IA. En effet, ce n’est qu’à la fin du documentaire que la fausse présentatrice révèle sa vraie nature.

“Je n’existe pas. Je n’étais pas sur place pour couvrir le sujet. Mon image et ma voix ont été générées à l’aide de l’IA”, affirme-t-elle.

Comme l’indique Louisa Compton, responsable de l’information au sein de la chaîne Channel 4, ce documentaire n’a pas été créé dans le but de tromper complètement le téléspectateur, mais pour lui faire un électrochoc et lui faire prendre conscience des dangers de l’IA.

“Cette expérience reste un rappel utile du potentiel perturbateur de l’IA et de la facilité avec laquelle il est possible de tromper le public avec des contenus qu’il n’a aucun moyen de vérifier”, a indiqué Louisa Compton, responsable de l’information au sein de la chaîne Channel 4.

Ce n’est pas la première fois que des présentateurs générés par l’IA apparaissent à la télévision puisque cela s’est déjà produit dans certains pays comme en Inde et au Koweït.