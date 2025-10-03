Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, ne va pas reprendre son métier d'hôtesse de l'air pour une raison particulière

Le règne d’Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, touche à sa fin. Alors qu’elle s’apprête à passer le flambeau à une nouvelle reine de beauté, elle a déclaré ne pas reprendre son métier d’hôtesse de l’air.

Le 14 décembre 2024, Angélique Angarni-Filopon a été élue Miss France 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son année de règne a été mouvementée. En effet, la Miss âgée de 34 ans a été victime de cyberharcèlement depuis son élection et a reçu de vives critiques sur les réseaux sociaux à propos de son âge, de son physique et de ses apparitions dans les médias.

Crédit photo : @missfranceoff / Instagram

En effet, Miss France 2025 a tenu plusieurs propos qui ont fait polémique. Ce fut le cas quelques jours après son élection, lorsqu’elle a donné une réponse lunaire à un journaliste à propos de l’affaire des viols de Mazan, ce qui n’a pas plu aux internautes. En janvier dernier, elle a également refusé de répondre à une autre question, alors qu’on lui demandait si elle “était Charlie”.

Malgré ces événements, Miss France a vécu une belle année puisqu’elle a fait de très belles rencontres et a également joué dans une célèbre série télévisée française. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin puisqu’elle s’apprête à passer le flambeau à Miss France 2026, dont la cérémonie aura lieu le 6 décembre prochain, une date qui fait polémique.

Quel avenir pour Miss France 2025 ?

Alors que le règne de Miss France 2025 va prendre fin, une question se pose : que va faire Angélique Angarni-Filopon par la suite ? Pour répondre à cette question, elle en a dit un peu plus sur son avenir en déclarant qu’elle ne comptait pas reprendre son ancien métier d’hôtesse de l’air, pour une raison bien précise.

“Je pense qu’il faut savoir être réaliste. Comme cela reste une entreprise, je n’ai pas forcément envie que son image soit ternie par le fait que je doive faire des photos et des dédicaces tout le temps. Je n’ai pas envie de ça et je ne veux pas que mes collègues aient cette “charge”. Je pense donc que ça ne sera pas trop possible de retravailler dans les avions”, a-t-elle déclaré à Gala.

Crédit photo : angeliqueaf_off / Instagram

Si Angélique Filopon-Angarni ne dit pas avec exactitude ce qui l’attend par la suite, elle affirme qu’elle continuera de travailler dans le domaine de l’aviation, et notamment avec la compagnie aérienne Corsair, qui propose des vols vers l’océan Indien, les Antilles et l’Afrique.

“J’espère pouvoir continuer d’oeuvrer pour Corsair car je suis très fière de travailler pour cette entreprise qui demande à prendre encore plus d’ampleur”, a-t-elle déclaré.

Il ne reste plus que quelques semaines à Angélique Angarni-Filopon pour profiter de son titre de Miss France, avant de découvrir qui lui succédera.