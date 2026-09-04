20 000 fans à Bercy : le spectacle de Léna Situations a-t-il été acheté 1,4 million d'euros par France Télévisions ?

Dans l’émission de Cyril Hanouna, TBT9, des chroniqueurs ont avancé que France Télévisions avait dépensé 1,4 millions d’euros pour diffuser le spectacle de Léna Situations.

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Extrait du concert de Léna Situations à l'Accor Arena de Bercy

Selon TBT9, France TV aurait acheté le spectacle de Léna Situations à prix d’or

Le 31 août, Léna Situations a organisé un spectacle géant à l’Accor Arena de Bercy pour clôturer définitivement ses célèbres « Vlogs d’août ». Pour cette occasion unique, 20 000 fans étaient présents. Pour ceux qui n’ont pas pu être là, pas de panique, France Télévisions a acquis les droits de diffusion.

C’était d’ailleurs le sujet d’une séquence de Tout Beau Tout Neuf (TBT9), mardi 1er septembre sur W9. Le chroniqueur de Cyril Hanouna, Raymond Aabou a lancé un pavé dans la marre en annonçant le prix exorbitant qu’aurait dépensé France Télévisions pour le spectacle.

« L’info qui m’a dérangé moi, c’est que ce concert […] il a été acheté 1,2 million, voire 1,4 million par France TV […] est-ce qu’il n’y a pas mieux à faire avec 1,3 million ? », lance-t-il, sûr de lui.

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Le spectacle bientôt diffusé à la télévision

Extrait tiré de Tout Beau Tout Neuf Crédit photo : W9

Seul Jean-Luc Lemoine semblait douter de la véracité de ces chiffres quand le reste du plateau était désormais convaincu. Rapidement, internet s’est emparé de cette information. Selon nos confrères de 20 Minutes, le chiffre de 1,4 million d’euros a suscité 3 millions d’impressions sur le média @ImpactMediaFR.

Cependant, ces chiffres sont faux et bien au-dessus de la moyenne pour de tels programmes. Il a fallu attendre que le média indépendant CGTV démente l’information le lendemain après avoir contacté France TV. Puis, à 20 Minutes de confirmer également l’information, à savoir que l’acquisition du spectacle de Léna Situations a plutôt coûté aux alentours de 200 000 euros. « C’est cette enveloppe qui est mise en moyenne pour ce genre de spectacle vivant », confirme France TV.

Le soir-même, TBT9 a fait son mea culpa tout en précisant que les 1,4 million d’euros correspondent plutôt au prix de la production du spectacle. « Cette information que nous avons donnée était fausse, nous la rectifions. 1,2 million, c’est le prix de la production et le coût du concert. Selon France TV, les chiffres que nous avions donnés seraient erronés », a rectifié Gilles Verdez.

Le spectacle intitulé « Celui où ils disent au revoir » sera donc diffusé le 12 septembre sur France 2 puis sur la plateforme france.tv.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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