Le grand frère de Michael Jackson, Tito, est décédé au volant de sa voiture à 70 ans

Son ancien manager et ses enfants ont annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

La famille Jackson est de nouveau en deuil. Quinze ans après la mort de Michael Jackson, c’est son frère aîné, Tito, qui a perdu la vie. Toriano, de son vrai nom, est décédé dimanche 15 septembre à l’âge de 70 ans.

C’est l’ancien manager de la famille Jackson, Steve Manning, qui a annoncé la mort du musicien au média Entertainment Tonight.

Crédit photo : 3tworld/ Instagram

Ses trois enfants, Taj, Taryll et TJ, membres du groupe des 3T dont leur père faisait aussi partie, ont confirmé la nouvelle dans un communiqué publié sur Instagram dans la soirée :

« C'est avec le cœur lourd que nous annonçons que notre père bien-aimé, Tito Jackson, membre du Rock & Roll Hall of Fame, n'est plus parmi nous. Nous sommes choqués, attristés et le cœur brisé. Notre père était un homme incroyable qui se souciait de tout le monde et de leur bien-être ».

Tito Jackson décède d’une crise cardiaque

Crédit photo : 3tworld/ Instagram

Tito Jackson a succombé à une crise cardiaque alors qu’il conduisait depuis le Nouveau-Mexique vers l’Oklahoma, dans le sud du pays. Outre ses talents de musicien, Tito Jackson était également producteur. En 2009, il avait produit l'émission de télé-réalité « The Jacksons : a family dynasty » qui suivait au quotidien sa célèbre famille.

Tito s’était fait connaître dans le monde entier enfant, lorsqu’il faisait partie des Jackson Five avec ses autres frères Jermaine, Jackie, Marlon et Michael. Les cinq enfants ont connu la gloire avec les tubes « I want you back », « ABC » et « I’ll be there » dans les années 1970.

Crédit photo : 3tworld/ Instagram

Celui qui était le troisième enfant d’une fratrie de neuf jouait de la guitare dans le groupe avant de poursuivre une carrière solo comme certains de ses frères et sœurs. Fin août, Tito Jackson se produisait encore en concert du côté de l’Oklahoma.