Une famille britannique a acheté la maison de Harry Potter et depuis, elle vit un enfer

Une famille a acheté la maison située au 12 Picket Post Close de Bracknell, dans le comté du Berkshire en 2016. Depuis, elle est assaillie par les nombreux fans de la saga.

Crédit photo : Warner Bros.

Cette charmante maison en briques est semblable à beaucoup d’autres maisons en Angleterre. Mais celle-ci est pourtant l’objet de curiosité, voire de convoitise, pour de nombreuses personnes.

En effet, pour les fans de Harry Potter, il s’agit de la maison située au 4 Privet Drive, celle dans laquelle Harry avait sa ‘chambre’ dans le placard sous l’escalier. Mais c’est bien au 12 Picket Post Close, le vrai nom de la rue, que se situe la maison d’une famille de britanniques.

Il y a sept ans, elle l’a acheté pour 756 000 euros. Si la bourgade est charmante, la famille ne pensait pas que leur maison attirerait autant de monde.

« Certaines personnes fondent en larmes en la voyant »

Chaque jour, des fans de Harry Potter se pressent pour découvrir l’endroit où le sorcier à lunettes a reçu sa lettre d’admission à Poudlard.

« Certaines personnes fondent en larmes en la voyant, raconte le propriétaire de la maison au média The Sun. C’est bizarre. Les enfants, ça se comprend, mais même les adultes. Ils viennent parfois entièrement déguisés pour recréer des scènes. […] Certaines personnes font des kilomètres pour venir. Elles viennent du monde entier. Certains d’entre eux sont un peu étranges. On a l’habitude, mais on n’a pas l’habitude en même temps ».

Le propriétaire poursuit en indiquant que parfois, les fans sont déguisés en sorcier. Compréhensif, le propriétaire n’hésite pas non plus à bouger sa voiture de l’allée pour que les curieux fassent des photos : « Ça ne me dérange pas. Harry Potter, c’est incroyable. Je le comprends. Mais quand vous rentrez du travail et qu’ils sont tous sur votre allée, c’est un peu fou », reconnaît-il.

Parfois les fans vont un peu trop loin comme lorsqu’ils essaient de passer par-dessus la clôture. Des désagréments qui, à force, épuisent les propriétaires de la maison qui restera à jamais liée à la saga de J.K. Rowling.